28/11/2023 - 18:00

Paris, 28 novembre 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché DON'T NOD ENTERTAINMENT 969500L3PI1D8PFDTK24 20/11/2023 FR0013331212 1 287 5,96 ALXP DON'T NOD ENTERTAINMENT 969500L3PI1D8PFDTK24 21/11/2023 FR0013331212 1 937 5,92 XPAR DON'T NOD ENTERTAINMENT 969500L3PI1D8PFDTK24 22/11/2023 FR0013331212 1 158 5,9 XPAR DON'T NOD ENTERTAINMENT 969500L3PI1D8PFDTK24 23/11/2023 FR0013331212 786 5,9 XPAR DON'T NOD ENTERTAINMENT 969500L3PI1D8PFDTK24 24/11/2023 FR0013331212 1 161 5,86 XPAR

