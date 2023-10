31/10/2023 - 17:45

Découvrez le trailer de lancement !

Jusant sera jouable à la Paris Games Week !

Paris, 31 octobre 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est ravi d'annoncer aujourd'hui la sortie de son très attendu jeu d'escalade, d'action & puzzle, Jusant. Le jeu est disponible sur Steam, Xbox Series X|S (y compris dans le Xbox Game Pass) et PlayStation 5. Il est également accessible sur Nvidia GeForce Now.

La bande originale atmosphérique de Jusant, composée par Guillaume Ferran, est disponible sur Steam ; les joueuses et les joueurs peuvent l'acheter séparément ou sous forme de bundle avec le jeu, grâce au Soundtrack Bundle. Cette bande-son exceptionnelle est également disponible sur diverses plateformes numériques, grâce à notre partenaire Kid Katana Records.

Découvrez le trailer de lancement de Jusant ici : https://youtu.be/6WorCBu7ZsI

Ce tout nouveau trailer offre une perspective plus approfondie des mécanismes d'escalade novateurs présents dans le jeu. Il explore également les thèmes du jeu, tels que la reconnexion avec la nature, les mystères entourant le passé de cette imposante tour, ainsi que l'importance de s'adapter à son environnement. Découvrez-en plus sur les magnifiques biomes du jeu, le Ballast et les différentes façons possibles d'escalader.

Oskar Guilbert, CEO de DON'T NOD, déclare : « L'année 2023 représente une étape majeure pour DON'T NOD, marquée par la sortie de Harmony: The Fall of Reverie, notre quinzième anniversaire, et aujourd'hui le lancement de Jusant. Nous sommes très fiers de toutes les équipes impliquées et des efforts exceptionnels déployés pour arriver jusqu'ici. Nous sommes convaincus que cette nouvelle expérience, alliant l'escalade, une atmosphère méditative et une intrigue riche, saura séduire un large public de joueuses et de joueurs à travers le monde. »

Jusant à la Paris Games Week

En 2023, DON'T NOD sera au rendez-vous de la Paris Games Week, le plus grand salon dédié au jeu vidéo en France, du 1er au 5 novembre. Les joueuses et les joueurs auront l'opportunité de s'immerger dans l'univers de Jusant sur trois stands différents : sur le Pavillon 1, aux stands de Capital Games (Jeux Made in France) et d'Xbox, ainsi que sur le Pavillon 2.2, au stand PGW Junior.

A propos de Jusant

Découvrez une aventure méditative avec Jusant, un jeu d'escalade, d'action & puzzle. Gravissez une tour d'une hauteur incommensurable et atteignez de nouveaux sommets aux côtés de votre compagnon entièrement constitué d'eau, le Ballast. Apprenez à maitriser votre équipement d'escalade, frayez-vous un chemin à travers différents biomes, et reconstituez l'histoire de cette mystérieuse tour. A votre rythme, explorez différents chemins et percez les secrets d'une civilisation oubliée.

Jusant est disponible sur Xbox Series X|S (y compris dans le Xbox Game Pass), PlayStation 5 et sur Steam. Le jeu est compatible avec le DLSS 3 de Nvidia (la technologie Nvidia DLSS 3 RTX augmente le frame rates tout en maintenant une qualité d'image et une fluidité exceptionnelle). Le jeu est également disponible sur Nvidia GeForce Now.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM, TELL ME WHY TM, TWIN MIRROR TM), RPG (VAMPYR TM) et action (REMEMBER ME TM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD a désormais pour objectif de créer et éditer ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

