26/09/2023 - 18:15

Paris, 26 septembre 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de développement et d'édition de jeux vidéo, et FOCUS Entertainment annoncent que la sortie de Banishers: Ghosts of New Eden, initialement prévue le 7 novembre 2023, interviendra le 13 février 2024 sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S.

Oskar Guilbert, PDG de DON'T NOD, et John Bert, Directeur Général de FOCUS ENTERTAINMENT déclarent conjointement : « Nous avons décidé de reporter la sortie de cette nouvelle franchise de trois mois, car le marché connait un intense cycle de sorties de titres AAA sur PC et consoles cette fin d'année. Nous sommes convaincus qu'une sortie commerciale de Banishers: Ghosts of New Eden lors d'une période moins saturée permettra de lui donner toute l'attention qu'il mérite. »



À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM, TELL ME WHY TM, TWIN MIRROR TM), RPG (VAMPYR TM) et action (REMEMBER ME TM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD a désormais pour objectif de créer et éditer ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

À propos de Focus Entertainment

FOCUS ENTERTAINMENT est l'un des leaders européens de l'édition et du développement de jeux vidéo. Editeur de licences fortes telles que The Surge, SnowRunner, A Plague Tale, Atomic Heart, et Evil West, sa vocation est d'accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. FOCUS ENTERTAINMENT réalise 95% de ses ventes à l'international. Le Groupe a réalisé en 2022-23 un chiffre d'affaires de 194,1 millions d'euros.

Retrouvez toute l'information financière de FOCUS ENTERTAINMENT sur www.focusent.com