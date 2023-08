17/08/2023 - 18:00

Cette création originale arrivera sur Steam en 2025

Paris, 17 août 2023 - DON'T NOD, développeur et éditeur français de jeux vidéo indépendant, est heureux d'annoncer Koira. Ce jeu d'aventure dessiné à la main et développé par le Studio TOLIMA - studio belge de jeux vidéo -, est le deuxième titre développé par un studio externe et édité par DON'T NOD.

Découvrez le Reveal Trailer de Koira ici : https://youtu.be/e1ZUhSk5_eg

Prévu sur Steam en 2025, Koira est un jeu envoûtant centré autour d'un esprit de la forêt et de son compagnon chiot, évoluant au cœur d'une aventure empreinte de magie et de musique. Au fil de l'intrigue, l'esprit de la forêt et son ami chiot devront compter sur leurs capacités uniques pour se protéger mutuellement des dangers qui les guettent et surmonter des défis. Cette expérience profondément émotionnelle et immersive plongera les joueurs et les joueuses dans un voyage enchanteur.

Dans ce récit captivant, les joueuses et les joueurs apprécieront une direction artistique et des animations 2D dessinées à la main avec soin, donnant vie au monde de Koira. L'atmosphère réconfortante du jeu est renforcée par une magnifique musique originale qui complète ce récit poétique.

Oskar Guilbert, PDG de DON'T NOD, déclare : « Nous sommes très heureux de soutenir et de collaborer avec Studio TOLIMA sur Koira. C'est un projet qui s'intègre parfaitement au catalogue de DON'T NOD, et nous avons hâte de pouvoir partager plus de détails à l'avenir. »

Ben Lega, Directeur du studio et Game Director chez Studio TOLIMA, déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer officiellement Koira et notre co-production avec DON'T NOD. Koira est une expérience évocatrice qui explore le thème de l'amitié avec un petit chiot. En adoptant une approche réfléchie et minimaliste, notre récit prend forme en exploitant la puissante fusion entre des visuels expressifs dessinés à la main et une bande son originale émouvante. Ce jeu est notre lettre d'amour au médium et nous avons hâte de commencer à partager plus d'informations à son sujet. »

Ajoutez-le à votre liste de souhaits sur Steam dès maintenant !

Retrouvez toute l'actualité autour du jeu sur le site officiel de DON'T NOD.

Suivez les réseaux sociaux du studio via Facebook, Twitter et Instagram.

Suivez Studio TOLIMA sur Twitter et Instagram.



À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM, TELL ME WHY TM, TWIN MIRROR TM), RPG (VAMPYR TM) et action (REMEMBER ME TM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr



À propos de Studio TOLIMA

Studio TOLIMA est un développeur belge indépendant, basé à Bruxelles et fondé en 2022. Le studio se spécialise dans la production d'expériences émotionnelles minimalistes et très accessibles.