28/04/2023 - 17:45

Paris, 28 avril 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce avoir mis à disposition du public son Rapport financier annuel au 31 décembre 2022 incluant le Rapport de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du Groupe.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Documents Financiers » sur le site internet investisseurs de DONTNOD, www.dontnod-bourse.com.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM, TELL ME WHY TM, TWIN MIRROR TM), RPG (VAMPYR TM) et action (REMEMBER ME TM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris