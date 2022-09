08/09/2022 - 07:30

Paris, 8 septembre 2022 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, et Tiny Bull Studios, studio de développement indépendant, sont fiers d'annoncer leur collaboration.

DON'T NOD éditera le prochain jeu Tiny Bull Studios développé sous la forme d'une coproduction dont DON'T NOD détiendra la majorité des droits.

Basé à Turin, le studio Tiny Bull Studios, composé d'une équipe expérimentée d'une quinzaine de personnes, développe actuellement une création originale dans la vision éditoriale et les valeurs de DON'T NOD, comportant un très fort potentiel commercial dans le segment porteur de l'action-RPG.

DON'T NOD fera bénéficier Tiny Bull Studios de son savoir-faire et de son expérience acquise avec ses précédents titres, notamment Vampyr, afin de soutenir cette future création "action-RPG", genre très apprécié par un large public de joueuses et de joueurs du monde entier et qui résonne avec les attentes de la communauté très engagée du studio.

Cette nouvelle collaboration contribue positivement à la création de valeur de DON'T NOD qui, grâce à son nouveau profil de studio-éditeur et ses collaborations, intègre à son actif une Propriété Intellectuelle supplémentaire et enrichit son line-up au-delà de ses capacités de production interne.

Oskar Guilbert, CEO de DON'T NOD, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Tiny Bull Studios parmi nos partenaires. Nous avons été séduits par le projet unique développé par ce talentueux studio, qui souligne la volonté de DON'T NOD de soutenir des créations originales en adéquation avec notre ADN, nos valeurs et dans un genre qui touche un large public. Nous sommes fiers de signer une 3ème collaboration en 18 mois qui concrétise nos ambitions d'éditeur et renforce notre portefeuille d'actifs. »

Matteo Lana, CEO de Tiny Bull Studios ajoute : « C'est une formidable opportunité pour Tiny Bull Studios de travailler avec les équipes de DONTNOD. Les jeux porteurs de sens ont toujours été notre priorité et nous sommes impatients de débuter cette collaboration avec un précieux partenaire sur notre futur projet. »

