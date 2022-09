06/09/2022 - 18:45

Paris, 6 septembre 2022 – DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce une évolution de sa gouvernance.

Le Conseil d'Administration a décidé de coopter Samuel Jacques, en tant qu'Administrateur en remplacement de Nicolas Simon[1] qui quitte le Groupe pour se consacrer à de nouveaux projets dans un secteur d'activité différent.

Samuel Jacques occupe le poste de Chief Content Officer de la société depuis 2019, et a dirigé DON'T NOD Eleven, société sœur historique, dès sa création et jusqu'à son acquisition en 2018. Il a siégé au Conseil d'Administration du Groupe en qualité d'Administrateur de 2018 à 2020, puis en qualité de Censeur depuis 2020. La cooptation de Samuel Jacques sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD, déclare : « Je remercie chaleureusement Nicolas pour son engagement au service du studio pendant de nombreuses années ainsi que pour sa contribution au développement du Groupe. Je lui adresse tous mes vœux de réussite pour la poursuite de sa carrière. En plein accord avec le Conseil, nous avons la conviction que Samuel, à qui nous accordons notre pleine confiance, saura contribuer fortement au développement du Groupe. »



Nouvelle composition du Conseil d'Administration

Oskar Guilbert, Président Directeur Général et administrateur

Kostadin Dimitrov Yanev, administrateur

Julien Barès, administrateur,

Samuel Jacques, administrateur nouvellement coopté



Biographie de Samuel Jacques

Samuel Jacques possède une expérience de plus de 20 ans dans le développement de jeux vidéo. Il a débuté sa carrière en 1997 en tant que Game Designer avant de rejoindre le studio Monte Cristo jusqu'en 2006. Il intègre ensuite Ubisoft en qualité de Producteur Associé jusqu'en 2009, puis Producteur de 2009 à 2012.

De 2012 à 2019, Samuel a occupé le poste de Directeur Général au sein de DON'T NOD Eleven, société sœur historique de DON'T NOD acquise par cette dernière dans le cadre de son introduction en bourse en mai 2018. Il a ensuite assuré les fonctions de Chief Content Officer au sein du Groupe.

[1] précédemment COO et dont les fonctions opérationnelles sont à présent organisées au sein du Comité de direction, notamment autour des responsables des pôles Production et Technology.