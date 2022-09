01/09/2022 - 18:00

Découvrez le trailer de lancement

Paris, 1er septembre 2022 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, et PortaPlay sont heureux d'annoncer le lancement de leur toute nouvelle expérience narrative de type RPG-lite : Gerda: A Flame in Winter.

Gerda: A Flame in Winter est à présent disponible sur Nintendo Switch et Steam, avec une réduction de 10% pour fêter le lancement, durant la première semaine de sortie.

Découvrez le trailer de lancement : https://youtu.be/CqF6y-TAVKU

Cette histoire intime se déroule au Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation allemande. Les joueuses et joueurs suivront les pas de Gerda Larsen, infirmière civile qui voit sa vie tranquille basculer brutalement.

Gerda n'est pas une héroïne comme les autres et ce n'est pas un jeu de guerre typique. Il s'agit d'une aventure humaine vécue non pas sur la ligne de front, mais dans le petit village danois de Tinglev, où elle a grandi. La jeune infirmière n'a pas d'armes à brandir, ni d'armée à sa disposition. Pour sauver son mari arrêté par la Gestapo, elle ne peut compter que sur elle-même et sur les relations qu'elle entretient avec le village et ses habitants.

Gerda: A Flame in Winter est un jeu narratif poignant inspiré de faits réels et d'histoires vraies de civils qui ont tenté de résister à l'oppression par tous les moyens, sous l'occupation allemande du Danemark. En incarnant Gerda, les joueuses et joueurs seront confrontés à des dilemmes moraux. La jeune femme tentera de naviguer dans un monde bien plus complexe, désormais confrontée à des situations périlleuses et des choix difficiles à prendre, tout en essayant de rester fidèle à elle-même.

Jusqu'où iriez-vous pour protéger vos proches ?

Oskar Guilbert, CEO de DON'T NOD déclare : « Nous sommes fiers d'avoir accompagné PortaPlay afin de donner vie à cette histoire de guerre intimiste. Gerda: A Flame in Winter, est la première Propriété Intellectuelle que nous éditons qui est développée par un studio externe. Cette création s'intègre parfaitement dans notre stratégie éditoriale car nous considérons qu'elle contient cet “ADN DON'T NOD” unique. »

Hans Von Knut Skovfoged, CEO et Creative Director au sein de PortaPlay ajoute : « Nous sommes très heureux de pouvoir enfin mettre Gerda: A Flame in Winter entre les mains des joueuses et joueurs et sommes impatients de récolter leurs impressions. Ce titre est très important pour nous et nous espérons vraiment qu'il leur plaira. Gerda: A Flame in Winter s'inspire d'histoires vraies de civils durant la Seconde Guerre mondiale, notamment celle de ma grand-mère, membre de la Résistance, qui a dû faire face à l'oppression. Nous sommes reconnaissants envers DON'T NOD d'avoir cru en Gerda et de nous soutenir dans cette aventure, pour raconter cette histoire. »



Gerda: A Flame in Winter est à présent disponible sur Nintendo Switch et Steam, avec une réduction de 10%.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM, TELL ME WHY TM, TWIN MIRROR TM), RPG (VAMPYR TM) et action (REMEMBER ME TM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD a désormais pour objectif de créer et publier ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

A propos de PortaPlay

PortaPlay est un développeur indépendant qui créé des jeux depuis plus de 12 ans à Copenhague, grâce à une équipe d'une quinzaine de personnes, ayant une expérience dans les jeux indépendants, les serious games et les AAA+.

PortaPlay développe des jeux sur la guerre et les conflits, racontés du point de vue des femmes et des hommes qui les endurent, avec un gameplay stimulant et une narration ancrée dans la réalité. Des expériences qui vous immergent dans la vie des personnages et de leurs histoires et vous mettent au défi de prendre des décisions difficiles, le tout proposé avec un haut niveau d'accessibilité.

