23/02/2022 - 18:20

Paris, 23 février 2022

DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création, de développement et d'édition de jeux vidéo, et Studio TOLIMA, studio de développement, sont fiers d'annoncer leur collaboration. DONTNOD éditera le prochain jeu de Studio TOLIMA développé sous la forme d'une coproduction dont DONTNOD détient la majorité des droits.

Studio TOLIMA, basé à Bruxelles et fondé en 2022, développe une création originale qui s'inscrit dans la vision éditoriale et les valeurs de DONTNOD qui fédèrent une très large communauté engagée de joueuses et joueurs à travers le monde.

Afin de soutenir ses ambitions d'éditeur, les pôles publishing et marketing ont été renforcés et sont désormais composés de plus d'une vingtaine de talents qui permettent à DONTNOD d'accompagner les futures sorties de jeux, développés en interne ou par des studios externes.

Dans le cadre de ce partenariat, DONTNOD mettra à disposition de Studio TOLIMA son savoir-faire et l'expérience acquise avec ses précédents titres, afin de soutenir cette création originale dans son développement et sa commercialisation. Cette coproduction maîtrisée, développée par une poignée de talents et basée sur un univers minimaliste, offre un important potentiel de déclinaison tant en termes de supports (PC, mobile, tablette) que de versions linguistiques pour adresser les marchés les plus dynamiques. Cette nouvelle collaboration contribue positivement au potentiel de création de valeur du studio-éditeur qui intègre à son actif une Propriété Intellectuelle supplémentaire et enrichit son line-up au-delà de ses capacités de production interne.

À propos de DONTNOD Entertainment :

DONTNOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGETM, TELL ME WHYTM, TWIN MIRRORTM), RPG (VAMPYRTM) et action (REMEMBER METM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DONTNOD a désormais pour objectif de créer et publier ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne - à commencer par Twin Mirror - ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

À propos de Studio TOLIMA :

Studio TOLIMA est un développeur belge indépendant, basé à Bruxelles et fondé en 2022. Composé de développeurs expérimentés, studio TOLIMA est spécialisé dans la production de jeux vidéo uniques, minimalistes et accessibles.