Paris, 1er décembre 2021 – DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et développement et d'édition de jeux vidéo, est heureux d'annoncer la sortie sur Steam de son thriller psychologique, Twin Mirror™, premier jeu auto-édité par le studio.

Après le lancement de cette aventure narrative sur Playstation®4, Xbox OneTM et fort de son partenariat avec Epic Games pour la distribution exclusive PC la première année, Twin MirrorTM arrive sur Steam, plateforme leader sur PC. Par ailleurs, pour le lancement de la version chinoise qui sera diffusée via Steam sur ce territoire, DONTNOD pourra compter sur le soutien des équipes de Tencent.

Cette sortie viendra renforcer dès la fin de l'année les royalties du studio, qui ont triplé lors du premier semestre de l'exercice en cours.

DONTNOD invite les joueuses et joueurs à lancer la démo gratuite de Twin Mirror™, disponible dès maintenant en téléchargement sur la page Steam du jeu et durant une courte durée. Leur progression dans l'aventure et les succès débloqués seront sauvegardés et reportés par la suite dans le jeu après son achat.

Sam, ancien journaliste d'investigation, ne pensait pas revoir un jour Basswood, sa ville natale. La mort tragique de Nick, son meilleur ami, le pousse à revenir pour lui rendre un dernier hommage. Confronté aux fantômes de son passé, Sam va devoir faire face à des souvenirs parfois douloureux et aux personnes qu'il a quitté 2 ans auparavant. Il sera bientôt entraîné dans une dangereuse intrigue, car la petite ville de Basswood, en Virginie occidentale, renferme de sombres secrets...

Sam est tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de renouer avec ses proches. Que sera-t-il prêt à risquer pour découvrir les mystères de sa ville natale ?

Sam possède un Palais Mental, un refuge imaginaire et unique de son esprit dans lequel il peut revisiter son passé, consulter de vieux souvenirs et reconstituer des événements afin de rassembler des indices et prédire les tournants clés de l'histoire. Cependant, ce même esprit analytique et logique peut amener Sam à se couper du monde et à blesser, malgré lui, son entourage.

C'est là qu'intervient le Double : une version plus empathique et sociable de Sam, que lui seul peut voir. Cet allié sera présent pour guider Sam dans ses interactions sociales et l'aider à s'intégrer dans une société qui rejette parfois la singularité. Grâce à ces qualités humaines, le Double peut offrir à Sam une décision alternative lorsqu'il doit faire des choix importants.

Chaque décision, chaque interaction et chaque découverte aura des répercussions sur l'enquête de Sam et déterminera la part de lui-même qu'il est prêt à sacrifier. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix – chaque joueur vivra une expérience de jeu unique, qui lui ressemble.

La bande-son immersive de Twin Mirror™ est également disponible à l'achat en version digitale sur les différents services de streaming de musique en ligne ici.

Co-produit avec Shibuya Productions, Twin Mirror™ est toujours disponible sur PlayStation®4 (PlayStation®Store), Xbox One™ (Microsoft®Store) et PC (via Epic Game Store).

Twin Mirror™ est compatible sur PlayStation®5, Xbox Series X| S.

À propos de DONTNOD Entertainment

DONTNOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGETM, TELL ME WHYTM, TWIN MIRRORTM), RPG (VAMPYRTM) et action (REMEMBER METM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DONTNOD a désormais pour objectif de créer et publier ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne - à commencer par Twin Mirror - ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

À propos de Shibuya Productions

Fondée en 2014, Shibuya Productions est une entreprise monégasque, aussi implantée au Japon, spécialisée dans l'animation et les jeux vidéo à fort contenu, tels qu'Astroboy Reboot, Shenmue III et Cobra Return de Joe Gillian. Shibuya Productions réalise également des Mangas, des documentaires et des films de fiction tout en étant un acteur international du développement de la Pop Culture à qui il dédie un évènement unique MAGIC qui se tient tous les ans à Monaco et Kyoto. https://www.shibuya-productions.com https://www.magic-ip.com

