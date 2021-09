13/09/2021 - 18:00

Paris, le 13 septembre 2021 - DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création, de développement et d'édition de jeux vidéo, annonce son calendrier de publication relatifs aux résultats semestriels 2021. Cette publication sera également l'opportunité de faire le point sur l'actualité, la stratégie et les perspectives de développement du studio.

Publications Dates Résultats semestriels 2021 Jeudi 30 septembre 2021 après bourse Visioconference - SFAF Vendredi 1er octobre 2021 – 10h00

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.

