01/07/2021 - 07:00

Titre concerné : DONTNOD (ISIN : FR0013331212)

Marché concerné : Euronext Growth Paris

1er juillet 2021. La société DONTNOD annonce avoir conclu le 30 mars 2021 un nouveau contrat de liquidité avec la Société TP ICAP EUROPE conforme à la charte Amafi qui prendra effet le 1er juillet 2021 au matin.

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l'Autorité des marchés Financiers n°2018-01 du 02 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise[1].



Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT

Les sociétés DONTNOD et GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 15 juin 2018. Cette résiliation a pris effet le 30 juin 2021 au soir.

À cette date du 30 juin 2021 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 992 titres

53 082,11 € en espèces

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 555 titres

106 205,82 € en espèces



Pour la mise en œuvre du nouveau contrat conclu avec TP ICAP EUROPE, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

10 992 titres transférés de l'ancien contrat de liquidité

53 082,11 € en espèces de l'ancien contrat de liquidité



À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un éditeur et studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo de genres aventure narrative (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM, TELL ME WHYTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale proposant une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, mettant en scène des histoires fortes, touchantes et engageantes, partagées avec nos joueuses et joueurs du monde entier. DONTNOD possède aujourd'hui une renommée mondiale et collabore avec des éditeurs leaders, tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou encore Capcom. En tant que studio, mais aussi en tant qu'éditeur, DONTNOD poursuit son évolution pour ses productions internes mais accompagne à présent également des studios tiers sur des créations qui résonnent avec sa vision éditoriale (tel que le studio PortaPlay).

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

[email protected]

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - [email protected]



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - [email protected]



[1] Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :

Suspension du contrat : - Dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF susvisée. Résiliation du contrat : - A l'issue de la première année, le Contrat est résiliable à tout moment par l'Émetteur, avec un préavis de 3 mois dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat de liquidité. - Par l'Animateur, avec un préavis de 3 mois. - Le contrat est de plein droit résilié lorsque les parties ne peuvent, dans la situation prévue à l'article 3.4 (équilibre du compte de liquidité), se mettre d'accord sur les suites à donner au Contrat.- Par l'Animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l'Animateur à Euronext Paris est résilié.