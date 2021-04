08/04/2021 - 07:30

DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création, de développement et d'édition de jeux vidéo, et PortaPlay, studio de développement, sont fiers d'annoncer leur collaboration. DONTNOD éditera le prochain jeu de PortaPlay développé sous la forme d'une coproduction dont DONTNOD détient la majorité des droits.

Le studio PortaPlay, basé à Copenhague, développe une création originale qui s'inscrit dans la vision éditoriale et les valeurs de DONTNOD. Celles-ci fédèrent un très large public et résonnent avec une communauté large et engagée de joueuses et joueurs à travers le monde.

En parallèle, pour soutenir ses ambitions d'éditeur, DONTNOD a annoncé l'année dernière le renforcement de ses savoir-faire sur l'ensemble de la chaîne de valeur des jeux vidéo avec l'ouverture de départements dédiés à l'Édition et au Marketing. Ces deux nouveaux pôles permettent à DONTNOD d'accompagner les futures sorties de jeux, développés en interne ou par des studios externes.

Dans le cadre de ce partenariat, DONTNOD mettra à disposition de PortaPlay son savoir-faire et l'expérience acquise avec ses précédents titres, afin de soutenir cette création originale dans son développement et sa commercialisation. Cette nouvelle collaboration contribue positivement au potentiel de création de valeur du studio-éditeur qui, au travers de cette coproduction maîtrisée, avec une équipe d'une dizaine de développeurs, intègre à son actif une Propriété Intellectuelle supplémentaire et enrichit son programme de sorties de jeux au-delà de ses capacités de production interne.

Xavier Spinat, Head of Publishing chez DONTNOD, déclare : « En tant qu'éditeur, nous voulons proposer aux joueuses et joueurs des expériences de jeux à la fois accessibles au plus grand nombre et exigeantes dans leurs thèmes et la qualité de leur conception. Dès nos premiers échanges avec PortaPlay, il nous est clairement apparu que coproduire et éditer cette création originale nous permettrait d'étendre notre portfolio avec un jeu complémentaire de nos productions internes tout en restant fidèle à notre ADN. Nous allons ainsi pouvoir apporter à notre partenaire notre savoir-faire et notre connaissance du marché, en cohérence avec les attentes de nos communautés. »

Hans von Knut Skovfoged, Head of Development chez PortaPlay, dit : « Nous sentons que nous sommes amenés à travailler de plus en plus sur des jeux porteurs de sens ; Des titres combinant des mécaniques de jeu et une narration solides - autour d'individus en situation de crise et confrontés à des dilemmes moraux. Ce nouveau partenariat est donc une belle opportunité pour nous. Non seulement il nous donne l'occasion de communiquer avec tous les fans du fantastique catalogue de jeux DONTNOD, mais il nous permet également de travailler avec certains des meilleurs talents dans ce domaine - pour nous aider à améliorer notre jeu et offrir aux joueurs la meilleure expérience possible ! »

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un éditeur et studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo de genres aventure narrative (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM, TELL ME WHYTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale proposant une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, mettant en scène des histoires fortes, touchantes et engageantes, partagées avec nos joueuses et joueurs du monde entier. DONTNOD possède aujourd'hui une renommée mondiale et collabore avec des éditeurs leaders, tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou encore Capcom. En tant que studio, mais aussi en tant qu'éditeur, DONTNOD poursuit son évolution pour ses productions internes mais accompagne à présent également des studios tiers sur des créations qui résonnent avec sa vision éditoriale (tel que le studio PortaPlay).

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

À propos de PortaPlay

PortaPlay est un développeur indépendant qui créé des jeux ayant un sens. Le studio conçoit des jeux depuis plus de 12 ans à Copenhague, grâce à une équipe expérimentée d'une dizaine de personnes, ayant une expérience dans les jeux indépendants, les serious games et les AAA+.

PortaPlay développe des jeux sur la guerre et les conflits, racontés du point de vue des hommes et des femmes qui les endurent, avec un gameplay stimulant et une narration ancrée dans la réalité. Des expériences qui vous immergent dans la vie des personnages et de leurs histoires et vous mettent au défi de prendre des décisions difficiles, le tout proposé avec un haut niveau d'accessibilité.