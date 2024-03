01/03/2024 - 18:00

Montigny Le Bretonneux, le 1er mars 2024

Chiffre d'affaires de l'exercice 2023 :

+5,4 % à 7,99 M€, -16,7 % à périmètre comparable

La présentation du chiffre d'affaires annuel du groupe DOLFINES s'effectue sur la base des comptes sociaux de DOLFINES SA, non encore revus par ses commissaires aux comptes, ainsi que de ceux de ses trois filiales opérationnelles actives, chacune détenue à 100% par DOLFINES SA : Aegide International, 8.2 France et DOLFINES do Brasil.

En l'absence de présentation des comptes consolidés du fait d'un changement de cabinet comptable dans le courant du 1er semestre et du temps nécessaire à l'harmonisation des comptes des différentes sociétés du groupe et afin de donner une vision économique d'ensemble des principaux agrégats financiers du Groupe DOLFINES, le tableau ci-dessous en propose une vision analytique, non revue par les commissaires aux comptes. Les opérations inter-compagnies ont été éliminées et les données d'Aegide International sont intégrées à partir du 1er mai 2023.

En 2023, le chiffre d'affaires de l'ensemble des activités du groupe DOLFINES s'est établi à 7,99 M€, en hausse de 5,4 % par rapport à 2022. Hors activités d'Aegide International, intégrées à compter du 1er mai 2023, le chiffre d'affaires d'ensemble s'établit à 6,3 M€, en retrait de 16,75 % par rapport à 2022.



Au second semestre 2023, le chiffre d'affaires de l'ensemble des activités du groupe DOLFINES s'est établi à 4,75 M€ vs 3,24 M€ au S1 2023, soit une progression séquentielle de 1,51 M€, dont 1,19 M€ sont liés à l'intégration d'Aegide International au sein du Groupe. Hors Aegide International, la progression est de 29,3 %, confirmant la reprise de l'activité après un premier semestre 2023 marqué par la très faible performance de DOLFINES SA.

Les activités de DOLFINES SA (Pôle Energies conventionnelles) avaient souffert au 1er semestre (-49%) d'un raccourcissement de la durée des contrats d'inspections d'un semestre sur l'autre ainsi qu'à des retards et des annulations de contrats d'inspections attribués au Koweït et en Inde et au départ de plusieurs membres de l'équipe en début d'année.

Ce retard n'a été que partiellement compensé au second semestre par la signature de nouveaux contrats fermes au Brésil, dans le golfe du Mexique et en Malaisie, mais aussi en Egypte et en Afrique de l'Ouest. Sur l'ensemble de l'exercice, le recul de l'activité est de 18,5 %.

8.2 France a vu son activité progresser de 17,1 % à 3,63 M€ sur l'ensemble de l'exercice. Après un premier semestre stable, l'activité a connu une accélération sensible au second semestre (+35 % d'un semestre sur l'autre) grâce à la signature de plusieurs contrats QA/QC sur le projet de construction du parc éolien offshore de Fécamp et au sein des usines de fabrication des plateformes d'éoliennes offshore à Saint Nazaire et au Havre.

AEGIDE international, société d'expertise internationale sur le marché de l'EHS (Environnement, Santé et Sécurité), a été intégrée au 1er mai 2023. Ses activités ont généré un chiffre d'affaires de 1,68 M€, quasi-comparable à celui de l'année précédente.

Perspectives

A date du présent communiqué et compte tenu de l'encaissement du produit de la cession du Rig Sedlar 160, dont le paiement final est intervenu mi-février, pour un montant total de 800 000 US dollars (747 872 €), la trésorerie brute du groupe s'établit à 1,04 M€ et la dette financière nette de la trésorerie à 3,94 M€.

Comme indiqué le 31 octobre dernier lors de la communication sur les résultats du 1er semestre 2023, et malgré l'intense restructuration en cours, les pertes chroniques et persistantes de l'entreprise, et notamment de son Bureau d'études, impactent négativement sa trésorerie, déjà fragilisée par son endettement important.

L'entreprise focalise actuellement ses efforts sur l'amélioration de la rentabilité de ses activités opérationnelles et l'optimisation des coûts liés aux travaux de R&D de son Bureau d'études.

Le plan de restructuration financière de DOLFINES passe avant tout par un refinancement global de l'entreprise permettant de traiter les modes de financements en cours et leur coût, mais aussi de renforcer la trésorerie du Groupe aux conditions les moins onéreuses et dilutives possibles, afin de lui donner les moyens de ses développements futurs.

