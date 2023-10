31/10/2023 - 18:00

Montigny Le Bretonneux, le 31 octobre 2023

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2023

Des résultats et une situation de trésorerie sous tension

Restructuration en profondeur des activités du groupe DOLFINES initiée par la nouvelle Direction générale mise en place fin juin

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1er semestre de l'exercice 2023. Ces résultats ont été partagés ce jour avec les administrateurs de DOLFINES SA.

La présentation des résultats semestriels du groupe DOLFINES s'effectue sur la base des comptes sociaux de DOLFINES SA, dont ses commissaires aux comptes ont effectué une revue limitée , ainsi que des principales données financières de ses trois filiales opérationnelles actives, chacune détenue à 100% par DOLFINES SA : Aegide International, 8.2 France et DOLFINES do Brasil.

Le rapport d'activité et le rapport financier au 30 juin 2023 sont disponibles sur le site www.dolfines.com, rubrique Investisseurs.

En l'absence de présentation des comptes consolidés du fait d'un changement de cabinet comptable dans le courant du 1er semestre et du temps nécessaire à l'harmonisation des comptes des différentes sociétés du groupe et afin de donner une vision économique d'ensemble des principaux agrégats financiers du Groupe DOLFINES, le tableau ci-dessous en propose une vision analytique, non revue par les commissaires aux comptes. Les opérations inter-compagnies ont été éliminées et les données d'Aegide International, acquise début mai 2023 par DOLFINES SA, sont intégrées à hauteur des mois de mai et juin sur le 1er semestre 2023 :

En millions d'euros 1er semestre 2023 1er semestre 2022 Chiffre d'affaires 3,25 4,39 EBITDA(1) (0,98) (0,35) Résultat net (2,74) (2,98) Résultat net hors éléments exceptionnels (1,16)(2) (0,93)(3) En millions d'euros Au 30 juin 2023 Au 31 décembre 2022 Trésorerie brute(4) 0,75 1,63 Dette financière nette de la trésorerie(4) 3,57 2,76

(1) EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions

hors les 1,59 M€ de frais financiers constatés sur le premier semestre hors les 2 M€ de frais d'émission d'obligations convertibles en actions

(4) au 30 septembre 2023, la trésorerie Brute Groupe s'établissait à 0,9 M€ et la dette financière nette de la trésorerie à 3,45 M€

Commentant ces résultats, Adrien Bourdon-Feniou, Président-Directeur général de DOLFINES, a déclaré : « Le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des sociétés du groupe DOLFINES s'est établi à 3,25 M€ au cours du 1er semestre 2023. A part Aegide International, société profitable acquise en mai 2023, les autres sociétés du groupe connaissent des pertes récurrentes élevées. Ceci est notamment la conséquence de la période complexe traversée par le groupe au cours des six premiers mois de l'exercice, conduisant à des chutes d'activités importantes chez Dolfines SA et une inacceptable dérive des charges sur 8.2 France. Cette situation a conduit à une baisse importante de la trésorerie, avec des perspectives très tendues à court terme.

Ma prise de fonction de Président-Directeur général du groupe Dolfines fin juin m'a conduit à prendre dès l'été de premières mesures drastiques en termes de réorganisation en profondeur des équipes et des activités. Ces actions, qui s'inscrivent sur une période de 12 à 18 mois, portent de premiers résultats encourageants constatés sur le 3ème trimestre 2023. Parallèlement sont ouverts les chantiers de la restructuration de la dette financière et de la recherche d'argent frais sous forme de capital ou de dette, éventuellement dilutive, pour faire face aux importants besoins de trésorerie à court terme et financer le BFR que la croissance en cours va générer.

La qualité des perspectives offertes par nos marchés, la solidité de nos expertises et la remobilisation de nos équipes sont des atouts importants dans notre volonté de retrouver les chemins de la croissance profitable. »

I – DOLFINES SA

Comptes sociaux en normes françaises, millions d'euros

Eléments du compte de résultat 1er semestre 2023 1er semestre 2022 Chiffre d'affaires Dont Energies conventionnelles

Dont Energies renouvelables

Dont Ingénierie et Technologies 1,17

1,12

0,03

0,02 2,41

2,29

-

0,12 EBITDA(1) (0,80) (0,48) Résultat net (2,36) (3,04) Eléments bilanciels 30 juin 2023 31 décembre 2022 Fonds propres(2) 6,31 5,13 Trésorerie brute 0,32 2,29 Dette financière nette de la trésorerie 3,13 2,35

EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions

(2) Incluant des avances conditionnées pour 1,8 M€ à fin juin 2023 et 1,8 M€ à fin décembre 2022

Activité

Le chiffre d'affaires de DOLFINES SA s'établit à 1,17 M€ au 1er semestre 2023, à comparer à 2,41 M€ au 1er semestre 2022, soit un recul de près de 50%.

Energies conventionnelles

Le chiffre d'affaires réalisé par le pôle Energies conventionnelles sur le S1 2023 est de 1,12 M€, en baisse de près de 50% par rapport au S1 2022.

Ce recul est dû :

à un raccourcissement de la durée des contrats d'inspections au S1 2023 vs S1 2022, bien que leur nombre soit resté stable d'une période sur l'autre ;

à des retards et des annulations de contrats d'inspections attribués au Koweït et en Inde, ainsi qu'à une faiblesse structurelle de la demande de nos clients traditionnels sur le métier du forage en assistance technique ;

au départ de plusieurs membres de l'équipe en début d'année.

DOLFINES continue cependant de jouir d'une excellente réputation auprès de nombreux grands comptes internationaux qui font appel à ses services de manière régulière. Ainsi, notre longue expérience dans un domaine technique de niche et un positionnement géographique stratégique au Moyen-Orient via une succursale à Abu Dhabi et en Amérique Latine via une filiale au Brésil nous ont permis de remporter de nouveaux contrats fermes qui porteront leurs effets sur le chiffre d'affaires au cours des douze à dix-huit mois suivant leur signature :

dans le secteur de l'offshore profond, trois contrats avec des compagnies pétrolières internationales renommées au Brésil, dans le golfe du Mexique et en Malaisie ;

un contrat cadre pluriannuel avec un opérateur majeur en Égypte, étendant ainsi notre présence dans la région MENA ;

de nouveaux contrats avec des compagnies pétrolières internationales en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient.

Energies renouvelables

Le chiffre d'affaires du pôle Eolien offshore géré au sein de DOLFINES s'élève à 0,03 M€ au S1 2023. Cette activité de prestation de services dans le domaine des énergies renouvelables est embryonnaire. Elle a bénéficié de la signature d'un premier contrat de prestation de service dans l'éolien offshore français avec un acteur majeur du secteur en France. Ce contrat d'un an renouvelable a débuté le 15 avril 2023. Il marque la première étape de notre implantation sur ce marché.

Ingénierie & Technologies

Au cours du S1 2023, l'activité du bureau d'études s'est principalement focalisée sur le projet OHMe, outil télescopique avec services associés pour la maintenance lourde in-situ d'éoliennes en mer posées et flottantes. L'outil a le potentiel de diminuer significativement les coûts de la maintenance lourde, sur pâles et nacelles, et les risques associés et va ainsi contribuer à une réduction du LCOE de l'éolien en mer.

Afin de développer l'ingénierie de détail de la solution, DOLFINES a obtenu un financement de l'ADEME de 2,1 M€ (1,6M€ sous forme de subventions et 0,5 M€ sous forme d'avances remboursables en cas de succès commercial) qui sera versé au fur et à mesure des travaux sur OHMe.

A ce jour, le FEED a été entièrement réalisé. Cette étude a permis de définir les besoins auprès des acteurs de l'éolien offshore et d'effectuer un prédimensionnement de l'outil en version statique et dynamique. Par ailleurs, les études de détail pour la version statique sur plateforme autoélévatrice du OHMe ont démarré.

Par ailleurs, trois pré-études ont été menées pour des flottoristes majeurs pour une utilisation de OHMe sur leur flotteur.

Résultats

Le niveau d'activité trop faible, les charges de personnel trop élevées et les charges financières importantes liées aux modes de financement pratiqués expliquent la performance négative de DOLFINES SA au 1er semestre 2023, avec un EBITDA (Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions) de (0,80) M€, un résultat net de (2,36) M€ intégrant un résultat financier négatif exceptionnel de (1,59) M€ dû pour l'essentiel à la prise en compte du versement d'une soulte à NEGMA lors des conversions des OCABSA, le cours de l'action étant inférieure au nominal.

Constatant ces résultats, la nouvelle Direction de DOLFINES a mis en œuvre durant l'été une restructuration organisationnelle en profondeur de la société qui s'est notamment traduite par :

le départ de plusieurs cadres de l'entreprise ;

la réorganisation du bureau d'Abu Dhabi ;

la réduction drastique de l'ensemble des charges fixes.

Structure financière

Au 30 juin 2023, les fonds propres de DOLFINES SA s'élevaient à 6,31 M€, en hausse de 23% par rapport à fin décembre 2022.

A fin juin, la trésorerie brute s'établissait à 0,32 M€ et la dette financière nette de la trésorerie à 3,13 M€, à comparer à 2,35 M€ à fin décembre 2022.

Plusieurs augmentations de capital ont été réalisées au cours du 1er semestre 2023 :

Le 13 janvier 2023, pour répondre au souhait d'un fournisseur d'être compensé de sa créance par l'émission d'actions nouvelles, et usant de la délégation du Conseil du 8 septembre 2022 mettant en œuvre la 6° résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2022, le Président-Directeur général a décidé d'augmenter le capital de la Société d'un montant de 187.920 euros par l'émission de 18.792.000 actions nouvelles de 0,01 € de valeur nominale, dont la souscription, à libérer par compensation avec une créance liquide et exigible, a été intégralement réservée à ce fournisseur ;

Le 9 mai 2023, dans le cadre de l'acquisition d'Aegide International autorisée par le Conseil du 25 avril 2023, 110 309 477 actions nouvelles ont été émises, réservées à la société THESIGER International, soit une augmentation de capital 1.103.094,77 € ;

Sur la période du 20 février au 30 juin 2023, dans le cadre du contrat et avenants signés avec la société NEGMA GROUP Ltd :

la Société a procédé à un tirage de 2 M€ le 17 février 2023 correspondant à l'émission de 800 obligations convertibles en actions auxquels sont attachés 100 000 000 bons de souscription d'actions ;

11 demandes de conversions pour 800 obligations convertibles en actions ont été faites par NEGMA entre le 20 février et le 20 mars 2023, traduites par l'émission de 200 000 000 d'actions nouvelles, soit une augmentation de capital de 2 000 000 € ;

Ces 11 demandes de conversion ayant été effectuées sur la base d'un cours de Bourse inférieur au nominal, elles ont donné lieu à un versement contractuel de soultes payées par l'émission de 634 obligations convertibles en actions.

Entre le 24 février et le 20 mars 2023, 740 OC émises lors du tirage du 17/02/2023 ont été converties à un cours inférieur au nominal conduisant au versement de soulte payée par l'émission de 634 OC.

5 demandes de conversions pour 142 obligations convertibles en actions ont été faites par NEGMA entre le 19 et le 30 juin 2023, traduites par l'émission de 147 500 000 actions nouvelles, soit une augmentation de capital de 1 475 000 €.

Au total sur le premier semestre 2023, consécutivement aux décisions d'augmentations de capital, 476 601 477 actions nouvelles ont été créées, soit une augmentation de capital de 4 766 014,77 euros.

Au 30 juin 2023, ces émissions d'actions nouvelles portent le nombre d'actions composant le capital au 31 décembre 2022 de 265 056 262 actions à 741 657 739 actions d'une valeur nominale de 0,01 €, et le capital social de 2 650 562,62 € à 7 416 577,39 €.

Evénements importants survenu depuis la date de clôture de la période

Depuis la clôture du 30 juin 2023, plusieurs événements importants sont intervenus :

L'ADEME a versé 0,82 M€ à DOLFINES au titre des subventions / avances sur le projet OHMe ;

Le financement réalisé à partir des obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions a conduit, sur la période du 1er juillet au 28 juillet 2023, à la création de 2.218.055.555 actions nouvelles et à un renforcement des capitaux propres de 22 M€.

Au 30 septembre 2023, le nombre d'actions composant le capital de la Société était de 2.959.713.293 actions d'une valeur nominale de 0,01 € et le capital social de 29.597.132,93 €.

Il reste à ce jour 320 obligations émises et non converties pour une valeur nominale de 800 000 €.

L'ensemble de ces opérations a porté la trésorerie brute de la société à 0,44 M€ au 30 septembre 2023 et la dette financière nette de la trésorerie à 3,07 M€.

II - 8.2 France

Activité

Au cours du S1 2023, la filiale 8.2 France a réalisé un chiffre d'affaires de 1,58 M€, stable par rapport au S1 2022.

Dans l'activité Inspection (audit technique des parcs éoliens et solaires), le chiffre d'affaires généré dans le domaine solaire a augmenté de 62% d'un semestre sur l'autre.

L'activité Conseil a réalisé un chiffre d'affaires de 183 K€ au S1 2023. Cette activité embryonnaire constitue un levier de croissance future important.

Sur la partie Due Diligence technique, 8.2 France a été retenue sur le closing d'un financement obligataire visant à accompagner le développement d'une entreprise reconnue dans le milieu ENR.

Par ailleurs, des formations techniques ont été commandées par des acteurs majeurs de l'énergie, activité qui est considérée comme un des relais de croissance pour cette Business Unit pour l'année 2024.

L'activité Assistance Technique, développée depuis le début de l'année en collaboration avec Dolfines, a généré un chiffre d'affaires de 327K€ au S1 2023.

8.2 France a largement contribué à la réalisation du premier projet offshore posé en France Banc de Guérande et continue ses activités avec EDF et GE sur les nombreux projets offshores en cours, dont celui de Fécamp.

Résultats et structure financière

La hausse importante des charges salariales depuis le second semestre 2022 associée à une stagnation du chiffre d'affaires s'est traduite par un EBITDA (Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions) de (0,18) M€ à fin juin 2023.

A la suite du changement de gouvernance décidé par la nouvelle Direction de Dolfines, c'est désormais le Président-Directeur général de Dolfines qui dirige 8.2 France. Un plan de réduction des charges et de réorganisation de la société a été mis en œuvre. Il se traduit notamment par une réduction du nombre de salariés dans les fonctions supports conduisant à une baisse des charges de personnel, à isopérimètre, de plus de 20%. Par ailleurs, 8.2 France a été réorganisé autour de deux pôles d'activités : l'inspection et le conseil, avec la nomination de deux nouveaux business managers.

Un plan d'apurement des dettes et de remboursement du compte courant de DOLFINES SA a également été mis en œuvre. L'augmentation constatée de l'activité au second semestre 2023, la réduction des charges et la mise en place d'un contrat d'affacturage a permis de renforcer la trésorerie de l'entreprise.

Au 30 juin 2023, les fonds propres de 8.2 France s'établissaient à 0,31 M€. La trésorerie brute s'élevait à 0,04 M€, et la dette financière nette de la trésorerie à 0,81 M€.

III - Aegide International

Activité

Aegide International est une société d'expertise en QHSE acquise par Dolfines le 9 mai 2023.

Le chiffre d'affaires d'Aegide International s'est établi à 1,46 M€ au S1 2023, niveau stable par rapport au S1 2022.

Le carnet de commandes (commandes fermes) s'élève à 1,4 M€ à fin octobre 2023. Par ailleurs, à la même date, 2,2 M€ d'offres commerciales sont en cours.

Le chiffre d'affaires de l'activité Audit s'élève à 0,42 M€ au S1 2023, contre 0,27 M€ au S1 2022.

Les activités liées au référentiel MASE (audits de certification, audits blanc et accompagnement) sont en forte expansion au S1 2023 grâce à l'augmentation du nombre d'auditeurs dans notre réseau et l'amélioration de notre visibilité et notre réputation sur ce segment.

Dans l'activité audits tierce-partie, on constate une reprise de l'activité après la période du COVID. Plusieurs contrats ont été signés avec des grands comptes dans le domaine minier, dans le marché de la recharge de véhicule électrique et dans le secteur de l'énergie avec l'obtention d'un marché cadre pour un gestionnaire du réseau de transport d'électricité impliqué sur les projets d'interconnexion des champs éoliens offshore français.

Le chiffre d'affaires réalisé par l'activité Conseil s'établit à 0,59 M€ au S1 2023, contre 0,66 M€ au S1 2022. Il a notamment été réalisé en France sur les projets de construction du Grands Paris, sur les chantiers d'éolien offshore de Dieppe, auprès du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, ou en accompagnant les projets industriels d'un acteur industriel majeur de l'hydrogène. A l'étranger nous sommes intervenus au Gabon et en Guinée-Conakry auprès d'opérateurs portuaires et au sein de projets miniers.

Enfin, l'activité Formation a réalisé un chiffre d'affaires de 0,45 M€, contre 0,51 M€ S1 2022.

Nous avons continué à faire vivre nos partenariats stratégiques avec des organismes certifiants reconnus à l'international qui contribue au bon rayonnement de nos produits et nous permettent d'atteindre de nouvelles cibles à qui nous pouvons vendre d'autres produits Aegide par effet rebond

Résultats et structure financière

L'EBITDA (Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions) de 0,085 M€ représente 6% du chiffre d'affaires (vs 8% au S1 2022). Cette baisse s'explique essentiellement par une augmentation de la sous-traitance pour faire face à des pics de demandes temporaires auxquels nous ne pouvions pas répondre avec nos ressources internes.

Au 30 juin 2023, les fonds propres d'Aegide International s'élevaient à 0,79 M€. La trésorerie brute s'établissait à 0,38 M€ et la dette financière nette de la trésorerie à 0,2 M€.

IV - Dietswell do Brasil

La filiale au Brésil n'a pas enregistré d'activité au 1er semestre 2023, la priorité ayant été donnée à la réduction des coûts sur l'activité commerciale.

L'activité commerciale a repris durant l'été avec la signature de plusieurs contrat d'inspection et d'assistance technique qui devraient générer du chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2023 et au 1er semestre 2024.

Notre filiale au Brésil a historiquement axé son activité autour des activités du secteur des énergies conventionnelles, cependant les projets dans le domaine des énergies renouvelables - éolien onshore, éolien offshore et solaire – sont en pleine expansion au Brésil. Nous avons commencé à nous organiser afin d'exploiter les synergies commerciales et opérationnelles entre 8.2 France, spécialiste des énergies renouvelables, et Dietswell do Brasil.

V - Perspectives

Malgré l'intense restructuration en cours, les pertes chroniques et persistantes de l'entreprise impactent négativement sa trésorerie, déjà fragilisée par son endettement important.

La pérennité à court terme de l'entreprise nécessite ainsi :

une restructuration opérationnelle en profondeur, entamée dès le mois de juillet 2023 ;

la monétisation rapide des actifs non utilisés (Rig SEDLAR) et/ou de la propriété intellectuelle développée au cours des 10 dernières années ;

une réduction ou une restructuration de la dette financière qui atteint des niveaux trop élevés pour la taille de l'entreprise ;

une participation des filiales générant de la trésorerie excédentaire pour financer la restructuration du Groupe ;

l'apport d'argent frais sous forme de capital ou de dette, éventuellement dilutive, pour faire face aux importants besoins de trésorerie à court terme, financer le BFR que la croissance en cours va générer et stabiliser la structure actionnariale et la gouvernance de l'entreprise.

A partir de ce constat, les axes principaux de la restructuration opérationnelle lancée dès le mois de juillet dernier par la nouvelle Direction afin de garantir la pérennité de l'entreprise sont :

l'augmentation du chiffre d'affaires, qui passe par la redynamisation de l'activité commerciale, la redirection des ressources disponibles sur les prestations à fort potentiel de croissance et la maximisation du taux d'occupation du personnel opérationnel ;

l'amélioration des marges sur toutes les lignes de services afin de minimiser l'augmentation du BFR qui accompagne cette croissance ;

la réduction des charges de personnel sur les fonctions support qui ne sont pas directement facturables aux clients, couplée à une redéfinition des rôles et responsabilités pour maximiser la productivité des équipes existantes ;

la valorisation des travaux de R&D par le biais d'un spin-off du bureau d'études et de ses actifs, ce qui permettrait d'une part de fabriquer et commercialiser nos inventions et d'autre part de rentabiliser l'investissement consenti par l'entreprise sur ces projets ;

l'obtention de financements permettant de renforcer la trésorerie du Groupe à des conditions si possible moins onéreuses pour toutes les parties prenantes de l'entreprise.

