29/06/2023 - 18:00

Montigny Le Bretonneux, le 29 juin 2023

DOLFINES se dote d'une nouvelle gouvernance

Conseil d'administration profondément renouvelé

Adrien Bourdon-Feniou nouveau Président-Directeur général

Identification d'une feuille de route mobilisatrice sur la période à venir

L'Assemblée Générale Ordinaire de DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, s'est tenue le 28 juin à Montigny le Bretonneux. Toutes les résolutions ont été votées à l'unanimité des voix présentes et représentées.

En particulier, et sur proposition de Jean-Claude Bourdon, Président et fondateur de DOLFINES SA, l'Assemblée a profondément renouvelé la composition du Conseil d'administration de DOLFINES SA :

Elle a ainsi ratifié la nomination d'Adrien Bourdon-Feniou, Président-Directeur général d'AEGIDE International, société récemment acquise par DOLFINES SA, comme administrateur de DOLFINES SA ;

Elle a également nommé Messieurs Rudolph Hidalgo et Jean-François Carminati administrateurs de DOLFINES SA.

Faute de quorum, l'Assemblée Générale Extraordinaire ne s'est pas tenue.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, un Conseil d'administration s'est tenu.

Il a d'abord pris acte de la démission de Jean-Claude Bourdon de son mandat de Président-Directeur général de DOLFINES SA. Le Conseil a remercié Jean-Claude Bourdon pour l'ensemble de son parcours au service de la construction d'un acteur reconnu internationalement par l'ensemble des opérateurs du secteur O&G, et qui aura réalisé près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014 et 2015 avant que la chute durable des prix du pétrole n'entame la rentabilité de ses opérations.

Le Conseil d'administration a ensuite nommé Adrien Bourdon-Feniou Président-Directeur général de DOLFINES SA. Après discussion approfondie du Conseil sur l'ensemble des aspects de la vie du groupe DOLFINES, les administrateurs ont invité le nouveau Président-Directeur général à présenter au Conseil d'administration, avant la fin du second semestre 2023, un plan global incluant les cinq axes suivants :

L'évolution de la structure de financement du groupe avec, au-delà, l'objectif d'entrée d'un actionnaire de référence au capital de DOLFINES SA ;

La réorganisation et l'intégration des différentes entités du groupe aux fins de réaliser les indispensables synergies organisationnelles, commerciales et financières ;

Les options de croissance rentable et génératrice de trésorerie, tant internes qu'externes ;

Les moyens et ressources à mettre en œuvre pour obtenir la meilleure valorisation des efforts de R&D accomplis ou en cours sur les technologies OHMe, Trussfloat 15+ et Sedlar ;

Le renforcement de l'organisation du groupe en matière de reporting comptable et de pratique de la RSE.

Adrien Bourdon-Feniou, Président-Directeur général de DOLFINES SA, a indiqué : « Je tiens d'abord à saluer Jean-Claude Bourdon pour les décisions structurantes en termes de stratégie et de gouvernance qu'il a prises au cours des derniers mois concernant l'avenir de DOLFINES. Je remercie le Conseil d'administration de DOLFINES de la confiance dont il m‘a investi. S'agissant de la feuille de route, qui me parait couvrir tous les sujets clés dans mon analyse de la situation générale du groupe, je ferai part au Conseil, ainsi qu'au Marché et à l'ensemble des parties prenantes internes et externes de DOLFINES, d'ici à la fin du mois novembre prochain, de mes décisions et avancées sur chacun des points évoqués. »

Adrien Bourdon-Feniou : avant de fonder Thesiger International, société européenne d'investissements en sociétés de services, dont la société Aegide International qu'il préside, Adrien Bourdon-Feniou a occupé plusieurs postes opérationnels, de management et de conseil dans les industries extractives (pétrole et gaz, mines) en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique. En tant que vice-président de la stratégie et du développement commercial de Dietswell S.A., cotée à Paris, il a mis en place le bureau d'Abu Dhabi et géré l'expansion de la présence commerciale du groupe en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Est.

Il est titulaire d'un Master of Science en Politique comparée (London School of Economics, LSE), Bachelor of Arts en Gouvernement, Harvard University.

Rudolph Hidalgo est dirigeant de Crise, spécialiste du Restructuring, conseil en Stratégie, coach pour dirigeants, spécialiste en accélération de croissance et en innovation. Il a été Président ou administrateur de sociétés en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, à Hong Kong et au Maroc.

Rudolph Hidalgo est notamment diplômé d'HEC Paris, de la New York University (Stern Business School), et de la London School of Economics (Trium Global Executive MBA).

Jean-François Carminati pratique le métier de la Communication financière depuis de nombreuses années, d'abord en tant que responsable de la Communication financière de grands groupes internationaux, puis comme analyste financier, enfin comme associé de cabinets de conseil américains et français.

Il est licencié ès Sciences Economiques et diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, intervenant en gestion financière et économie d'entreprise au CELSA et auteur du livre « L'économie de l'entreprise, c'est facile ».

à propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com