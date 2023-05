11/05/2023 - 18:00

Montigny Le Bretonneux, le 11 mai 2023

DOLFINES finalise l'acquisition d'AEGIDE INTERNATIONAL

Une acquisition au potentiel élevé de création de valeur

Renouvellement du Conseil d'administration de DOLFINES soumis à l'Assemblée générale du 28 juin prochain

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui l'acquisition définitive de la totalité du capital et des droits de vote de la société AEGIDE International SAS www.aegide-international.com, société d'expertise internationale sur le marché de l'EHS (Environnement, Santé et Sécurité).

Jean-Claude Bourdon, fondateur et Président de DOLFINES, a déclaré : « Avec cette acquisition structurante et relutive, DOLFINES franchit un cap majeur dans son histoire. AEGIDE International satisfait à trois critères essentiels : un niveau élevé de rentabilité et de génération de trésorerie ; une implication dans la transition énergétique et ses effets dérivés dans les besoins des entreprises ; des synergies immédiates et potentielles avec les activités Oil & Gas et Energies Renouvelables de DOLFINES. Son Président a démontré sur les dernières années une forte capacité à développer une vision stratégique générant de façon parallèle croissance, rentabilité et trésorerie. En rejoignant DOLFINES, il s'inscrit clairement dans le futur du nouveau groupe . »

Adrien Bourdon-Feniou, Président-Directeur général d'AEGIDE International, a ajouté : « Je connais bien DOLFINES pour avoir contribué jusqu'en 2013 à son développement international et, notamment, à l'ouverture du Bureau d'Abu Dhabi. J'ai ensuite entamé un parcours d'entrepreneur avec la reprise d'AEGIDE International. Sa restructuration et l'extension de ses expertises au-delà du seul secteur Oil & Gas en ont fait une société aujourd'hui rentable et génératrice de trésorerie.

Cette acquisition ouvre pour DOLFINES une nouvelle ère sur tous les plans dans laquelle je prendrai toute ma part. »

AEGIDE International, expert reconnu du marché EHS (Environnement, Santé et Sécurité)

AEGIDE International est une société d'expertise dédiée à la sécurité des personnes sur leur lieu de travail. Elle dispose d'un trackrecord de près de 30 ans de services HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) haut de gamme, constamment renouvelés, adaptés et améliorés pour offrir à ses clients une vision toujours nouvelle de la culture sécurité.

AEGIDE International compte plus de 200 clients dans différents secteurs industriels tels que, notamment, l'Énergie, le Transport, la Logistique et l'Agroalimentaire.

Le siège social d'AEGIDE International se trouve à Bordeaux, avec une importante représentation commerciale à Abu Dhabi. L'ensemble permet de desservir efficacement les trois zones prioritaires que sont l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

En 2022, AEGIDE International a généré un chiffre d'affaires de 2,75 M€, en croissance annuelle moyenne de 15% par an sur les trois dernières années, soit le double du rythme de croissance du marché, avec une marge EBITDA / Chiffre d'affaires de 9%.

Le marché de l'EHS (Environnement, Santé et Sécurité couvre l'ensemble des actions menées par les entreprises pour améliorer leur environnement ainsi que leur performance en matière de santé et de sécurité. Ce marché, estimé autour de 6,7 milliards de dollars en 2022, devrait croître au rythme moyen annuel de 7,5 % au cours des prochaines années sous l'effet de l'importance croissante des critères ESG, de la pression des investisseurs ainsi que des évolutions réglementaires.

Le nouvel ensemble propose un potentiel élevé de création de valeur

L'acquisition d'AEGIDE International par DOLFINES ouvre trois grands axes de création de valeur future :

La complémentarité des métiers et des services sur les marchés des grands groupes de tous secteurs désireux d'améliorer sans cesse la sécurité industrielle, ainsi que la complémentarité géographique, qui s'articule essentiellement autour de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, avec en plus une présence marquée au Brésil ;

La diversification des activités de DOLFINES au-delà du secteur des énergies conventionnelles et renouvelables, qui reste toutefois un domaine clé pour l'entreprise ;

Le renforcement de la capacité de gestion de Projets, au-delà des métiers de l'Inspection et de l'Audit.

Valorisation d'AEGIDE International et nouvelle structure du capital de DOLFINES

Le rapport du Commissaire aux apports, qui figure sur le site www.dolfines.com, a retenu une valorisation à 100 % de la société de 1,9 M€. 70% de ce montant sont payés en numéraire à partir de la trésorerie de DOLFINES, les 30% restant étant financés par l'émission d'actions nouvelles DOLFINES. A l'issue de cette opération, Adrien Bourdon-Feniou détient 18 % du capital de DOLFINES, alignant ainsi ses intérêts sur ceux de l'ensemble des actionnaires de la société.

à propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

COMALTO : Jean-François Carminati, Shareholders Relations – + 33 (0) 6 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com