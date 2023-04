27/04/2023 - 18:00

Montigny Le Bretonneux, le 27 avril 2023

Résultats 2022

Chiffre d'affaires : 7,65 M€, soit + 18 % à périmètre comparable

Résultat net de (2,18) M€ hors charges financières non récurrentes

Augmentation des fonds propres à près de 5 M€ et de la trésorerie à 1,7 M€

Perspectives : closing de l'opération annoncée le 21 février dernier d'acquisition d'une société d'expertise internationale sur le marché de l'EHS prévu au plus tard le 10 mai

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2022. Les comptes sociaux de DOLFINES S.A. ont été revus, mais non audités, par son Commissaire aux comptes. Afin de donner une vision globale de sa situation financière, DOLFINES propose ci-dessous les principales données consolidées en pro-forma intégrant la contribution de 8.2 France, consolidée depuis le 1er octobre 2021. Ces données consolidées n'ont pas fait l'objet d'une revue par le Commissaire aux comptes de DOLFINES.

Comptes consolidés pro-forma

Principales données (millions d'euros, normes françaises) Eléments du compte de résultat 2022 2021

(8.2 France sur 12 mois) 2021

(8.2 France sur 3 mois) Chiffre d'affaires

Dont activités Oil & Gas

Dont activités Energies renouvelables

Dont Ingénierie et Technologies 7,65

4,39

3,13

0,13 6,47

3,62

2,29

0,56 4,70

3,62

0,52

0,56 EBITDA1 (1,28) (1,53) Résultat net (4,18) (1,71) Résultat net hors éléments non-récurrents2 (2,18) (1,71) Eléments bilanciels 31 déc.

2022 31 déc. 2021 Fonds propres3 4,96 2,82 Trésorerie brute

Dette financière nette de la trésorerie 1,68

1,04 0,44

2,40

1 EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions 2 hors les 2 M€ de frais d'émission d'obligations convertibles en actions, soit 5,6% du montant maximum de tirage à hauteur de 36 M€ sur trois ans. Ces frais sont constatés en totalité en charges financières sur l'exercice 2022.

3 Incluant des avances conditionnées pour 1,7 M€ à fin décembre 2021 et 1,97 M€ à fin décembre 2022.

Activité en progression de 18% à périmètre comparable

Il s'établit à 7, 65 M€. Il progresse de 63 % par rapport au chiffre d'affaires de 2021, qui était de 4,70 M€ et ne prenait en compte les activités de 8.2 France qu'à partir du 1er octobre 2021.

En intégrant la totalité du chiffre d'affaires de 2,3 M€ réalisé par 8.2 France en 2021, la progression d'un exercice sur l'autre est de 18 %.

Eléments de rentabilité marqués par une charge exceptionnelle de 2 M€

L'EBITDA (Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions) s'établit à (1,28) M€ pour l'exercice 2022, dont (0,21) M€ au titre de 8.2 France, à comparer à (1,53) M€ en 2021, dont (0,02) M€ au titre de 8.2 France.

Les charges financières nettes s'établissent à (2,4) M€ en 2022, contre (0,16) M€ en 2021. Elles prennent en compte la totalité des 2,0 M€ de frais d'émission du programme d'obligations convertibles en actions mis en place en avril 2022 et portant sur un montant maximum de tirage d'obligations convertibles en actions de 36 M€ sur trois ans. Compte tenu de ces frais d'émission, le résultat net est de (4,18) M€. Hors ces frais, il s'établit à (2,18) M€.

Renforcement des fonds propres et de la trésorerie

Au 31 décembre 2022, la trésorerie brute s'établissait à 1,68 M€ et les dettes financières brutes à 2,72 M€, soit une dette financière nette de 1,04 M€, à comparer à 2,40 M€ à fin 2021. Les fonds propres s'élevaient à 4,96 M€, en hausse de 2,14 M€ par rapport à fin 2021.

Il est rappelé que ce renforcement des capitaux propres est issu de la création d'actions nouvelles résultant de la conversion en actions par Negma des obligations tirées par DOLFINES.

Perspectives

A fin mars 2023, le carnet de commandes s'établissait à 1,94 M€ dans un marché qui reste très concurrentiel à tous les niveaux.

Activité énergies conventionnelles

Après des années de faible intensité, la reprise des investissements d'exploration est désormais une réalité. Les grands opérateurs américains des services pétroliers constatent ainsi aujourd'hui un découplage entre des perspectives favorables d'activité d'exploration et la possible contraction de la croissance économique globale.

Les efforts commerciaux de DOLFINES sont focalisés sur ses marchés historiques dans l'onshore, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ces marchés sont aussi des marchés de projets gaziers, dont la volatilité est bien moindre que le marché de l'huile et donne plus de visibilité sur le long terme.

La stratégie de pénétration du marché offshore en Amérique latine, et particulièrement au Brésil, se traduit par l'obtention de contrats auprès d'acteurs clés sur des marchés matures. Ces actions sont poursuivies pour pénétrer d'autres marchés comme le Suriname et le Guyana.

Le programme de digitalisation de nos activités se poursuit activement, avec le lancement d'un test pilote avec un sous-traitant début 2023.

Activité Ingénierie & Technologies

Les ressources ont été redirigées vers les solutions de demain sur l'éolien offshore et la digitalisation.

Le projet OHMe de DOLFINES porte sur le développement d'un outil télescopique avec services associés pour la maintenance lourde in-situ d'éoliennes en mer posées et flottantes, les changements de pales ou d'éléments de nacelle. A horizon 2030, on estime à environ 2 500 le nombre d'interventions annuelles qui correspondrait au marché disponible pour le OHMe.

Le projet OHMe, qui a reçu le soutien d'un grand donneur d'ordres, d'un EPCiste offshore majeur, de plusieurs flottoristes et des 2 pôles mer français : Pole Mer Méditerranée et Pole Mer Bretagne Atlantique, a été lauréat du Corimer. Il recevra à ce titre un financement de l'ADEME sous forme d'avances remboursables et de subventions pour un montant de 2,1 M€. Cette somme sera versée au fur et à mesure des travaux sur OHMe.

Activité énergies renouvelables

A travers 8.2 France, DOLFINES est présent dans les usines de production de nacelles et turbines à Saint-Nazaire et au Havre ainsi que dans l'usine de pales de Cherbourg. Des sollicitations ont été reçues du Vietnam, de Finlande et de Pologne.

En ingénierie, 8.2 France a positionné un ingénieur dans les équipes d'un des grands turbiniers internationaux pour travailler sur les installations de parcs éoliens nord-américains.

Enfin, une première commande a été signée pour une étude de positionnement de notre solution OHMe sur le flotteur d'un EPC majeur dans l'activité de l'éolien flottant.

Projet d'acquisition d'une société d'expertise internationale sur le marché de l'EHS

DOLFINES a annoncé le 16 février dernier la validation par son Conseil d'administration de la signature d'une Lettre d'Intention (LOI) et d'entrée en période d'exclusivité dont l'objet est le projet d'acquisition de 100% du capital et des droits de vote d'une société d'expertise internationale sur le marché de l'EHS (Environnement, Santé et Sécurité).

Le closing de cette opération qui est prévu au plus tard le 10 mai 2023 donnera lieu à un communiqué détaillé.

à propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

