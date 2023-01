18/01/2023 - 18:00

Montigny Le Bretonneux, le 18 janvier 2023

OPERATIONS SUR LE CAPITAL

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce ce jour :

La terminaison officielle du programme 2022 d'Obligations Convertibles en Actions avec BSA,

La réalisation en date du 13 janvier 2023 d'une augmentation de capital de 187 920 euros par l'émission de 18 792 000 actions nouvelles au cours de 1 cent par action, portant le nombre total d'actions en circulation à 283 848 262 et le capital social à 2 838 482,62 euros.

Cette augmentation de capital est relative à une compensation de créances existantes auprès d'un prestataire de service historique de DOLFINES ayant privilégié le règlement en actions plutôt qu'en numéraire.

