Montigny Le Bretonneux, le 16 décembre 2022

AJOURNEMENT DE L'ACQUISITION DE MAINTCONTROL

Depuis plusieurs jours, le cours de l'action DOLFINES s'est établi à un niveau inférieur à sa valeur nominale de 1 cent. Cette situation particulière renchérit contractuellement le coût pour DOLFINES du tirage sur la ligne de financement en obligations convertibles (OCABSA) nécessaire, notamment, à la conclusion de l'acquisition de Maintcontrol annoncée le 18 octobre dernier. De ce fait, les bases économiques de cette acquisition deviennent rédhibitoires à la conclusion définitive de cette opération.

Toujours convaincu de la pertinence stratégique de ce rapprochement qui renforcerait significativement son offre de services à l'éolien terrestre et maritime, DOLFINES a décidé d'ajourner l'acquisition de Maintcontrol tout en renforçant les liens techniques et commerciaux en cours.

à propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

