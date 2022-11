28/11/2022 - 18:00

Montigny Le Bretonneux, le 28 novembre 2022

8.2 FRANCE SIGNE UN CONTRAT D'INSPECTION DU CHAMP EOLIEN DE KHALLADI (MAROC)

INAUGURATION DU PARC EOLIEN DE SAINT-NAZAIRE, 8.2 FRANCE PARTENAIRE DU PROJET

DOLFINES annonce la signature par 8.2 France, sa filiale de services aux énergies renouvelables, d'un important contrat d'inspection de 40 éoliennes du parc éolien de Khalladi, situé à 30 km de la ville de Tanger (Maroc) sur la crête du Jbel Sendouq.

Mis en service en juin 2018, le parc de Khalladi génère une puissance installée totale de 120 MW. Les éoliennes sont installées sur des mâts de 80 mètres et équipées de rotors de 90 m de diamètre. Le parc éolien produit en équivalent la consommation électrique annuelle de 400 000 habitants. Il permet une réduction annuelle des émissions de CO2 estimée à 144 000 tonnes.

8.2 France a contracté avec The First National Operation & Maintenance Company (NOMAC), opérateur privé marocain expert dans l'exploitation et l'entretien pour le dessalement. NOMAC est une filiale du groupe saoudien ACWA Power, acteur majeur de la production d'électricité et de projets de dessalement de l'eau aux niveaux régional et mondial.

NOMAC est le plus grand opérateur privé d'exploitation et de maintenance au monde pour le dessalement avec le développement de la plus grande usine de dessalement par osmose inversée d'eau de mer au monde en cours de construction au Taweelah Power and Water Complex, à Abu Dhabi, avec une capacité de 909 200 m3 / jour.

Par ailleurs, le premier parc éolien maritime français, le parc éolien de Banc de Guérande,a été inauguré le 23 novembre au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), les 80 éoliennes étant toutes mises en service avec une capacité installée de 480 MW.

Sur ce projet majeur pour l'atteinte des objectifs posés par le Gouvernement français de production de 40% d'électricité d'origine renouvelable en 2030 et de neutralité carbone en 2050, 8.2 France a effectué l'inspection des composants principaux des éoliennes sur le quai et des nacelles pendant leur fabrication et accompagné le projet lors de la campagne d'installation en mer (mission de suivi de montage et de commissioning).

La satisfaction des partenaires de 8.2 France sur ses contributions à ce projet permet à la société de se positionner sur les futurs projets de parc éolien offshore avec les références et expertises requises.

à propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

