Montigny Le Bretonneux, le 8 novembre 2022

DOLFINES lauréat du CORIMER pour son projet OHMe

Le Secrétaire d'Etat chargé de la mer auprès de la Première ministre, Hervé Berville, a annoncé ce jour à Lille que DOLFINES était lauréat du CORIMER (Conseil d'Orientation pour la Recherche et l'Innovation des Industriels de la Mer) pour son outil télescopique OHMe. Ce projet s'inscrit dans le programme France 2030 du gouvernement français.

Ce titre de lauréat confèrera à DOLFINES les moyens financiers de ses ambitions dans le développement de la phase ingénierie de l'outil OHMe.

Pour rappel, OHMe est un outil télescopique capable d'installer des pales et d'effectuer des activités de maintenance lourde sur les éoliennes offshore posées ou flottantes.

DOLFINES reviendra plus en détail dans quelques jours sur toutes les dimensions de cette reconnaissance majeure de ses efforts de R&D.

à propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

