27/10/2022 - 18:00

Montigny Le Bretonneux, le 27 octobre 2022

Résultats du 1er semestre 2022

Chiffre d'affaires : 4,3 M€, soit + 34 % à périmètre comparable

Résultat net de (1,0) M€ hors charges financières non récurrentes

Suivi du programme 2022 d'obligations convertibles en actions : Renforcement des capitaux propres de 4,6 M€ suite au tirage des 4 premières tranches à fin septembre Tirage de la 5 ème et dernière tranche de 800 obligations convertibles lancé le 27 octobre et libéré en 4 échéances d'ici au 31 décembre 2022



DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1er semestre de l'exercice 2022. Les comptes sociaux de DOLFINES S.A. ont été revus, mais non audités, par son Commissaire aux comptes. Afin de donner une vision globale de sa situation financière, DOLFINES propose ci-dessous les principales données consolidées en pro-forma intégrant la contribution de 8.2 France, consolidée depuis le 1er octobre 2021. Ces données consolidées n'ont pas fait l'objet d'une revue par le Commissaire aux comptes de DOLFINES.

Le rapport d'activité et le rapport financier consolidés au 30 juin 2022 sont disponibles sur le site www.dolfines.com, rubrique Investisseurs.



Comptes consolidés pro-forma

Principales données (millions d'euros, normes françaises) Eléments du compte de résultat 1er semestre 2022 1er semestre 2021 Chiffre d'affaires

Dont activités Oil & Gas

Dont activités Energies renouvelables

Dont Ingénierie et Technologies 4,3

2,6

1,6

0,1 2,0

1,6

-

0,4 EBITDA1 (0,4) (0,7) Résultat net (3,0) (0,7) Résultat net hors éléments non-récurrents2 (1,0) (0,7) Eléments bilanciels 30 juin 2022 31 décembre 2021 Fonds propres3 0,1 2,8 Trésorerie brute

Dette financière nette de la trésorerie 0,5

6,0 0,4

2,4

1 EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions 2 hors les 2 M€ de frais d'émission d'obligations convertibles en actions, soit 5,6% du montant maximum de tirage à hauteur de 36 M€ sur trois ans. Ces frais sont constatés en totalité en charges financières sur l'exercice 2022.

3 Incluant des avances conditionnées pour 1,7 M€ à fin décembre 2021 et 2,0 M€ à fin juin 2022

Activité

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 27 juillet 2022. Il s'établit à 4,3 M€, en progression de 115 % par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, qui était de 2,0 M€ et ne prenait pas en compte les activités de 8.2 France, consolidées depuis le 1er octobre 2021.

En prenant en compte le chiffre d'affaires de 1,2 M€ réalisé par 8.2 France au 1er semestre 2021, la progression d'un semestre sur l'autre est de 34 %.

Eléments de rentabilité

L'EBITDA (Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions) s'établit à (0,4) M€ pour le 1er semestre 2022, dont (0,08) M€ au titre de 8.2 France, à comparer à (0,7) M€ sur le 1er semestre 2021 qui ne prenait pas en compte 8.2 France.

Les charges financières nettes s'établissent à (2,3) M€ au 1er semestre 2022, contre (0,2) M€ au 1er semestre 2021. Elles prennent en compte la totalité des 2,0 M€ de frais d'émission du programme d'obligations convertibles en actions mis en place en avril 2022 et portant sur un montant maximum de tirage d'obligations convertibles en actions de 36 M€ sur trois ans. Compte tenu de ces frais d'émission, le résultat net est de (3,0) M€. Hors ces frais, il s'établit à (1,0) M€.

Fonds propres et situation de trésorerie

Au 30 juin 2022, la trésorerie brute s'élevait à 0,5 M€ et les dettes financières brutes à 6,5 M€, soit une dette financière nette de 6,0 M€. Les fonds propres s'élevaient à 0,1 M€, dont 2,0 M€ d'avances conditionnées.

Il est rappelé que les décisions de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2022 ont permis de restaurer les équilibres bilanciels de DOLFINES S.A. :

d'une part, par apurement partiel du compte de report à nouveau par imputation sur le compte « Réserve légale » et sur le compte « Primes d'émission » et réduction du capital social ;

d'autre part, par délégation de compétence au Conseil d'administration lui permettant de décider l'émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actions au profit de catégories de bénéficiaires.

Cette disposition a permis à DOLFINES S.A. d'utiliser une ligne de financement par OCABSA mise à disposition par Negma. L'objet de cette ligne est de financer l'activité et les développements de DOLFINES tout en renforçant ses capitaux propres.

Ainsi, sur la période allant de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 juillet au 29 septembre, DOLFINES a renforcé ses capitaux propres de 4,6 M€ par voie de création d'actions nouvelles résultant de la conversion en actions par Negma des obligations tirées par DOLFINES.

Au 30 septembre 2022, la trésorerie brute de DOLFINES (y compris ses filiales) s'élevait à 1,4 M€ et les dettes financières brutes à 3,2 M€, soit une dette financière nette de 1,8 M€.

Perspectives

Sur la période à venir, les besoins de financement de DOLFINES, outre le besoin en fonds de roulement, sont notamment liés aux objectifs suivants :

la poursuite de la construction de la croissance future dans le cadre du plan Cash & Value 21-25. A ce titre, DOLFINES a annoncé le 18 octobre l'acquisition de Maintcontrol, expert en contrôle et maintenance prédictive. Cette acquisition stratégique vient renforcer l'offre de DOLFINES dans les services à l'éolien terrestre et maritime ;

la poursuite du financement du développement de l'outil télescopique OHMe ainsi que du flotteur TrussFloat15+ ;

la construction en cours du « Service Digital » de DOLFINES visant à proposer au marché des énergies renouvelables une approche renforçant efficacité et fiabilité.

Dans cette perspective, DOLFINES a demandé à Negma, qui l'a accepté, de procéder en date du 27 octobre 2022 au tirage de la 5ème et dernière tranche du programme 2022 d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions. Celle-ci s'élève à 800 obligations qui seront libérées en quatre échéances d'ici au 31 décembre 2022, la première étant de 200 obligations en date du 27 octobre. L'ensemble de cette 5ème tranche permettra à DOLFINES de lever 2 M€ et de poursuivre ainsi le renforcement de ses capitaux propres.

Le nombre d'actions créées à l'occasion de la conversion de ces obligations, qui est à l'initiative de Negma, étant fonction de la moyenne des cours de Bourse précédant les conversions, il n'est pas possible d'en déterminer le montant à date, ni leur incidence sur la situation de l'actionnaire ou sur les capitaux propres.

Toutefois, DOLFINES mettra à jour sur le site www.dolfines.com le tableau de suivi du programme 2022 des obligations convertibles en actions à l'occasion de chaque nouvelle échéance de tirage, ainsi que de chaque conversion d'obligations en actions.

à propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

ACTIFIN : Loris Daougabel, Media Relations – + 33 (0) 1 56 88 11 16 – ldaougabel@actifin.fr

COMALTO : Jean-François Carminati, Shareholders Relations – + 33 (0) 6 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com