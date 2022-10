18/10/2022 - 18:00

Montigny Le Bretonneux, le 18 octobre 2022

AVEC L'ACQUISITION DE MAINTCONTROL,

EXPERT EN CONTRÔLE ET MAINTENANCE CONDITIONNELLE ET PROACTIVE,

DOLFINES RENFORCE SIGNIFICATIVEMENT SON OFFRE DE SERVICES A L'EOLIEN TERRESTRE ET MARITIME

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce ce jour l'acquisition de Maintcontrol, expert en contrôle et maintenance prédictive.

Sur l'axe stratégique des services aux énergies renouvelables terrestres et maritimes, Maintcontrol vient renforcer significativement l'offre de 8.2 France intégrée à DOLFINES en octobre 2021. L'expertise de Maintcontrol dans les domaines de l'acquisition et de l'exploitation des données en continu contribue ainsi directement à l'optimisation du fonctionnement des parcs éoliens terrestres et maritimes.

Jean-Claude Bourdon, fondateur et Président de DOLFINES, a déclaré : « L'acquisition de Maintcontrol vient fortement renforcer la valeur ajoutée des services à l'éolien terrestre et maritime proposée par 8.2 France. En proposant des synergies métier et géographique immédiates, elle s'inscrit dans notre stratégie de construction d'une offre de solutions performantes très demandées par nos clients au service de la Transition énergétique. »

Jean-Pierre Souès, fondateur et Directeur général de Maintcontrol, a indiqué : « Nous nous réjouissons de rejoindre le groupe DOLFINES dont l 'expertise technique et les solutions innovantes sont au cœur du challenge de la transition énergétique . Le partage de nos expériences, de nos connaissances et de nos compétences ne peut qu'accroitre la complémentarité de nos identités respectives et enrichir ce que nous deviendrons ensemble. »

Créée en 2004, Maintcontrol est basée à Valergues (Hérault). Elle intervient comme bureau d'étude et d'expertise pour apporter à ses clients son savoir-faire indépendant dans le contrôle et la maintenance conditionnelle en faisant appel aux techniques suivantes :

L'analyse vibratoire : avec 2 500 éoliennes contrôlées et analysées, Maintcontrol est la société indépendante de référence en France pour ce type de contrôles.

La technologie « Motion amplification » mesure les vibrations à distance en amplifiant artificiellement les vibrations réelles afin de les rendre visibles à l'œil nu. Elle convertit chaque pixel de la caméra haute résolution en un « capteur » capable de mesurer les vibrations avec des niveaux de précision inégalés.

La thermographie infrarouge permet la mise en évidence de défaillances de toutes installations électriques. Cette maintenance préventive identifie les points de surchauffe anormaux afin de préconiser les éventuelles mesures correctives et/ou préventives.

La vidéo endoscopie, technique de contrôle permettant de visualiser les anomalies détectées par les contrôles vibratoires sur les machines tournantes. Elle rend possible une prise de décision rapide sur le remplacement ou non d'une pièce.

En 2021, Maintcontrol a généré un chiffre d'affaires de 538 K€, dont 14% à l'international, sur les marchés des énergies renouvelables (éolien et hydraulique). Ses clients sont principalement des exploitants producteurs d'énergies et des maintenanciers industriels et tertiaires. Maintcontrol est actuellement impliquée dans des projets de surveillance vibratoire online et d'expertises vibratoires structurelles.

à propos de Dolfines :

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

