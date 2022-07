27/07/2022 - 18:00

Montigny Le Bretonneux, le 27 juillet 2022

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2022

+ 115 % à 4,3 M€

Confirmation de l'apport de croissance des activités de 8.2 France

+34 % à périmètre constant

Confirmation de la reprise progressive de l'activité O&G

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er semestre de l'exercice 2022, non audité. L'activité de 8.2 France, consolidée depuis le 1er octobre 2021, est intégrée aux chiffres du 1er semestre 2022.

Millions d'euros, normes françaises S1 2022 S1 2021

(avec 8.2 France) S1 2021

(hors 8.2 France) Chiffre d'affaires groupe 4,3 3,2 2,0 Dont activités O&G 2,6 1,6 1,6 Dont activités Energies Renouvelables 1,6 1,2 - Dont Ingénierie et Technologies 0,1 0,4 0,4

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 s'établit à 4,3 M€. Il progresse de 115 % par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, qui était de 2,0 M€ et ne prenait pas en compte les activités de 8.2 France, consolidées depuis le 1er octobre 2021.

En prenant en compte le chiffre d'affaires de 1,2 M€ réalisé par 8.2 France au 1er semestre 2021, la progression d'un semestre sur l'autre est de 34 %.

Energies conventionnelles (DOLFINES Oil & Gas Services) : +62 %

Le chiffre d'affaires des activités O&G s'établit à 2,6 M€, en hausse de 62 % d'un semestre sur l'autre. La reprise des investissements d'exploration est désormais une réalité. Après des années de faible intensité, elle était devenue incontournable dans un contexte de croissance continue de la demande mondiale de pétrole et de gaz. Les grands opérateurs américains des services pétroliers constatent ainsi aujourd'hui un découplage entre des perspectives favorables d'activité d'exploration et la possible contraction de la croissance économique globale.

DOLFINES bénéficie de ce contexte porteur à deux niveaux :

Le chiffre d'affaires des activités d'Audit et d'Inspection a progressé de 67 % à 1,5 M€, validant notre stratégie de positionnement géographique dans des régions à forte activité avec notre présence au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique latine, notamment au Brésil.

Par ailleurs, la position gagnée en 2021 de fournisseur agréé auprès de Saudi Aramco, premier producteur mondial de pétrole, pourrait représenter, quand elle sera activée par Saudi Aramco, un potentiel d'activité élevé dans le contexte de reprise des activités d'exploration mondiales.

En Assistance Technique, le chiffre d'affaires a progressé de 47 % et s'établit à 1,1 M€. Les activités ont continué de bénéficier du redémarrage de certains contrats suspendus en 2020 pendant la pandémie, confirmant la tendance constatée en 2021.

Par ailleurs, la reprise des investissements d'exploration pourrait servir le projet de cession du Rig Sedlar 160 sur un marché en quête d'appareils de forage immédiatement utilisables.

Enfin, le chiffre d'affaires de l'activité Ingénierie et Technologies s'est établi à 0,1 M€ (0,4 M€ au 1er semestre 2021), les ressources ayant été redirigées en priorité vers les solutions de demain sur l'éolien offshore et la digitalisation.

Energies Renouvelables (DOLFINES On and Offshore Renewables Services)

L'acquisition de 100 % du capital de 8.2 France, finalisée en septembre 2021, est un des éléments essentiels de la stratégie de développement du groupe sur l'axe des énergies renouvelables.

Sur le 1er semestre 2022, l'activité a généré un chiffre d'affaires de 1,6 M€, en progression de 33 % par rapport au chiffre d'affaires de 8.2 France au 1er semestre 2021, qui n'était alors pas intégré à DOLFINES.

Outre la croissance organique naturelle de l'activité phare de 8.2 France autour de l'expertise technique, l'augmentation du chiffre d'affaires d'un semestre sur l'autre est liée à la croissance sensible de l'activité offshore avec 8 personnes détachées en 2022 sur le projet Banc de Guérande à Saint-Nazaire, piloté par EDF RE et premier chantier éolien offshore français avec 80 éoliennes en mer. 8.2 France a effectué l'inspection des composants principaux sur le quai et des nacelles pendant leur fabrication. Il a également accompagné le projet lors de la campagne d'installation en mer en suivi de montage et commissioning.

L'activité de conseil dans les énergies renouvelables bénéficiera du renforcement des équipes avec l'arrivée de 3 ingénieurs, ainsi que de l'ouverture de 8.2 Madrid. La période à venir verra notamment le développement des services liés à l'amélioration de la performance des éoliennes et le développement des services autour des inspections de rotors par drone.

à propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

ACTIFIN : Loris Daougabel, Media Relations – + 33 (0) 1 56 88 11 16 – ldaougabel@actifin.fr

COMALTO : Jean-François Carminati, Shareholders Relations – + 33 (0) 6 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com