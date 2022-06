09/06/2022 - 08:00

Montigny Le Bretonneux, le 9 juin 2022

Présentation des perspectives de DOLFINES au cours d'un Webinaire

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, présente ce jour à 11h30 au Marché ses perspectives au cours d'un Webinaire. La réunion est accessible à partir du lien ci-dessous :

https://attendee.gotowebinar.com/register/3021349525053517582

A court terme, DOLFINES intensifiera ses efforts pour accroître l'activité sur ses deux axes stratégiques des énergies renouvelables et conventionnelles, avec comme objectif une situation de cash flow opérationnel (avant investissements, cessions d'actifs et financements) neutre.

A moyen et long terme, l'objectif est de pérenniser les volumes sur des marchés en forte croissance tout en développant par croissance interne et externe les services à forte valeur ajoutée, et notamment la digitalisation / robotisation avec exploitation des données et l'intensification de l'Engineering de Smart Solutions.

Ces développements seront notamment financés par une opération projetée de levée de fonds pour un montant de l'ordre de 4 M€ avec pour objectif d'associer, d'une façon ou d'une autre, l'ensemble des actionnaires de DOLFINES.

à propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - [email protected]

ACTIFIN : Loris Daougabel, Media Relations – + 33 (0) 1 56 88 11 16 – [email protected]

COMALTO : Jean-François Carminati, Shareholders Relations – + 33 (0) 6 63 87 57 60 - [email protected]