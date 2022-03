30/03/2022 - 18:00

Communiqué de Presse – 30 mars 2022

Point d'étape à fin mars 2022

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, propose un point d'étape à fin mars 2022 sur ses deux axes stratégiques.

Sur les seuls mois de janvier et février 2022, le Groupe DOLFINES a généré un chiffre d'affaires de 1,3 M€, supérieur aux mois de janvier et février 2019 et à un niveau jamais atteint depuis 2016, confirmant ainsi l'accélération du développement évoqué lors de l'annonce, fin janvier, de l'arrivées de nouvelles expertises sur les deux axes stratégiques des énergies renouvelables et conventionnelles.

Activité énergies conventionnelles

Un contexte de crises multiples qui se traduit par la hausse des prix du pétrole

Le choc pétrolier rampant constaté en 2021, lié à la reprise de l'activité économique mondiale, est actuellement amplifié par les conséquences de la guerre en Ukraine, où DOLFINES n'a aucune activité, ni en Russie.

De ce fait, autour de 110 $/bbl actuellement, soit une croissance de près d'un facteur 6 depuis le premier semestre 2020 où ils étaient tombés à moins de 20 $/bbl, les prix du pétrole Brent ont ainsi pratiquement retrouvé les niveaux historiques des années 2013 / 2014. Rien ne permet aujourd'hui d'anticiper une inflexion de cette tendance dans un contexte où de nombreux pays producteurs (Angola, Nigeria, Lybie notamment) peinent à satisfaire leurs objectifs de production et où le sous-investissement de l'industrie dans son ensemble remonte à 2015.

Le contexte est donc très incitatif pour les grands opérateurs pétroliers et gaziers, et surtout les indépendants, plus mobiles, à intensifier leurs investissements de production pour tirer pleinement parti de cette situation.

Intensification des activités d'énergies conventionnelles de DOLFINES sur le début de l'exercice

Emmenées par Factorig S.A., maintenant filiale à part entière de DOLFINES S.A., les activités d'énergies conventionnelles bénéficient pleinement de cette remontée des prix du pétrole. A fin février 2022, le chiffre d'affaires de ces activités s'établissait ainsi à 0,8 M€, à comparer à 0,4 M€ à fin février 2021 et à 1,0 M€ à fin février 2019.

Sur le 1er trimestre 2022 non encore terminé, l'activité s'est intensifiée avec la signature et l'exécution de deux contrats d'inspection de semi-submersibles en Amérique Latine, des inspections requérant un nombre plus élevé de journées d'inspections avec des inspecteurs ayant des expertises particulières High Tech.

Par ailleurs l'activité commerciale est aussi en forte augmentation avec un nombre d'appels d'offres reçus dont la valeur globale dépasse le million de dollars US par mois.

Activités énergies renouvelables

En France, participation aux projets de Parcs éoliens en mer

Les deux grands projets de Parcs éoliens en mer de Saint-Nazaire « Banc de Guérande » (Loire-Atlantique) et de Fécamp (Seine-Maritime), entre autres, traduisent l'ambition des objectifs de développement des énergies renouvelables en France, qui devraient représenter 32% de sa consommation finale d'énergie à horizon 2030.

Le projet de « Banc de Guérande », premier chantier offshore français, se compose de 80 éoliennes en mer d'une capacité unitaire de 6 MW pour une puissance totale de 480 MW. Les éoliennes seront localisées entre 12 et 20 km au large de la Loire-Atlantique, à des profondeurs variant de 12 à 25 m. La production envisagée équivaut à couvrir l'équivalent de 20% de la consommation en électricité de la Loire-Atlantique.

DOLFINES, à travers 8.2, a participé à l'inspection des turbines et nacelles pendant leur fabrication et continue à accompagner le projet lors de la campagne d'installation en mer au travers d'une mission de suivi de commissioning en mobilisant plus de ressources.

DOLFINES / 8.2 est d'ores et déjà mobilisé pour être présent sur les prochains projets, aidé en cela par son expertise et l'accumulation de ses références.

Ces projets soulignent la capacité d'entreprises françaises à conjuguer leurs expertises pour développer la souveraineté énergétique de la France. Ils se situent ainsi dans le droit fil de l'intervention du Premier ministre Jean Castex du 14 mars dernier, appelant au développement en France de la filière industrielle de l'éolien flottant.

Développement de technologies dans l'éolien offshore

Comme évoqué dans le communiqué du 29 octobre dernier, DOLFINES a mis au point une solution pour la maintenance en mer des éoliennes flottantes qui en est actuellement au stade des présentations à de grands opérateurs de champs d'éoliennes déjà en place, plusieurs d'entre eux ayant déjà exprimé de fortes marques d'intérêt.

L'objectif est de pouvoir réaliser la maintenance lourde des éoliennes flottantes de 15 MW et plus sur site (changement de pale, intervention sur la turbine notamment) au moyen d'un outil télescopique fixé sur le support des éoliennes.

Ce système permet de réduire significativement les investissements de maintenance en évitant un rapatriement de l'équipement complet à terre et en réduisant les interruptions de production.

Dans l'attente de la construction des premières fermes industrielles d'éoliennes flottantes, le système pourra également être mis en œuvre sur les champs d'éoliennes posées avec les mêmes avantages opérationnels et économiques.

Cette innovation majeure confirme la stratégie de l'entreprise qui est, entre autres, d'ajouter de la valeur par la combinaison des expertises des équipes de DOLFINES dans l'ingénierie du flottant et de celles de 8.2 France dans celle des turbines.

Enfin, les calculs de détail se poursuivent sur le projet TrussFloat©15, extrapolation du Trussfloat©6 pour les futures turbines de 15 MW.

