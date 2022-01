26/01/2022 - 18:00

Communiqué de Presse – 26 janvier 2022

DOLFINES poursuit le renforcement de ses équipes pour accompagner son développement

DOLFINES annonce plusieurs nominations venant renforcer ses capacités de développement sur ses deux axes stratégiques des énergies renouvelables et conventionnelles.

Commentant ces nominations, Jean-Claude Bourdon, Président de DOLFINES, a indiqué : « Ces derniers mois, en accord avec notre stratégie Cash&Value 21-25, DOLFINES a intégré plusieurs nouveaux arrivants pour accélérer le rythme de développement de la société. Avec les arrivées de Mathieu et Franck, nous intégrons des dizaines d'années d'expériences et d'expertises acquises dans de grands groupes internationaux. Elles bénéficieront directement à la dynamique de la nouvelle organisation de DOLFINES, fondée sur les activités d'énergies renouvelables et d'énergies conventionnelles.

Animées par Yann Lepoutre, Directeur général de DOLFINES avec plus de trente ans d'expérience dans des groupes énergétiques internationaux, les équipes ainsi renforcées sont pleinement focalisées sur leurs objectifs de création de valeur dans des marchés aux potentiels démultipliés par les gigantesques besoins d'énergies sur les années futures. »

Mathieu Auperin est nommé Directeur de la Division Ingéniérie, Technologie et Projets

Mathieu a en charge le développement du TrussFloat 15MW+, des solutions de maintenance pour l'éolien Offshore et l'évaluation des différentes technologies que nous aurons à intégrer dans nos activités de services.

Mathieu a effectué la première partie de sa carrière dans le groupe Bouygues Offshore, intégré au groupe italien Saipem en 2002, où il était en charge de l'ingénierie sur de nombreux projets en Offshore et Deep Offshore, notamment en Angola.

Depuis 2019, il était Offshore Wind Project Manager en charge du projet AFLOWT dont l'objet était de démontrer la robustesse et la compétitivité économique du flotteur Hexafloat© destiné aux futures turbines grand format. Précédemment, il avait piloté l'appel d'offres pour les fondations des fermes éoliennes de Saint-Nazaire et de Courseulles, ce dernier projet ayant été finalement sélectionné par EDF-Re.

Mathieu est ingénieur structures, diplômé de l'Ecole Centrale de Nantes en 1994.

Franck Soulé est nommé Directeur de la Division Oil & Gas Services (FACTORIG)

Afin de faire face à la remontée d'activité dans les énergies conventionnelles, Franck apporte à DOLFINES vingt-cinq années d'expérience dans des entreprises internationales de forage, dans les activités Deep Offshore d'Atlantica Management et, précédemment chez Pride international, dans la réorganisation des opérations en Afrique et au Moyen-Orient et la conduite de négociations commerciales en Europe, en Asie et en Afrique.

Franck est titulaire d'un Diplôme d'Etudes Approfondies en mécanique des fluides et d'un diplôme d'ingénieur de l'Institut Français du Pétrole (IFP) en développement et exploitation des gisements.

A propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

