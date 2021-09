23/09/2021 - 18:30

Communiqué de Presse – 22 septembre 2021

Dolfines active son plan de développement

de services aux énergies renouvelables

DOLFINES, expert dans les projets d'ingénierie et de services sur le marché des énergies traditionnelles depuis plus de 20 ans, a finalisé l'acquisition de la société 8.2 France. Dolfines initie ainsi son projet de construction d'une filière de services aux énergies renouvelables dont il ambitionne de devenir l'un des acteurs majeurs du secteur.

Jean-Claude Bourdon, Président de Dolfines déclare : ‘'L'acquisition de 8.2 France, finalisée ce 20 septembre dernier est la première pierre d'un nouveau groupe dont la vocation est de devenir leader sur le marché des services à l'industrie de l'éolien offshore en particulier. Cette acquisition est l'élément initial de cette stratégie Nous avons établi les plans pour les prochaines étapes de développement du groupe qui s'organisera autour des trois pôles de l'ingénierie, de l'inspection et des services de maintien en condition opérationnelle des équipements de production d'énergie. Les synergies entre ces pôles et les expertises vont être renforcées et 8.2 France en est un élément essentiel'

Bruno Allain, Président de 8.2 France, ajoute : « Nous sommes ravis d'apporter notre expertise et notre savoir-faire à Dolfines dont le développement d'une filière de services aux activités offshore correspond aux attentes de la profession. Le défi est important mais l'association de nos compétences saura le relever, nous en sommes convaincus''

Des complémentarités métiers et géographiques fortes

Complémentarité métiers entre 8.2 France entièrement concentré sur les énergies renouvelables, l'éolien en particulier et Dolfines proposant son expertise reconnue de l'offshore et des services liés.

Complémentarité géographique entre l'activité de 8.2 France, essentiellement en France et en Europe, et celles de Dolfines principalement outremer, en Afrique, au Moyen- Orient, en Amérique latine et en Asie principalement.

Entre onshore et offshore : un développement à deux dimensions

Le nouvel ensemble constitue dès aujourd'hui un acteur intégré fortement désireux de prendre toute sa part dans la croissance attendue du marché mondial de l'énergie éolienne offshore, mais aussi des besoins élevés d'entretien du parc éolien onshore en France :

Sur la base des estimations de WindEurope, 450 GW d'énergie éolienne offshore pourraient être installés en Europe à horizon 2050, dont 57 KW pour la France, qui dispose de la deuxième surface maritime mondiale. Aujourd'hui, seuls 22 GW sont installés en Europe, et 2 MW en France.

L'objectif de France Energie Eolienne est l'installation de 10 GW d'énergie éolienne offshore à horizon 2030, dont 3,5 GW ont déjà été alloués. L'International Renewable Energy Agency estime que 228 GW pourraient être installés en Europe d'ici à 2030.

Sur le marché français de l'éolien onshore, le besoin d'expertise technique des parcs va connaître sur les prochaines années une croissance organique annuelle moyenne de 5 à 10% due au vieillissement des installations. Cette situation va créer des opportunités de contrats de maintenance et inspections pour les parcs en fin de vie et pour les parcs en construction.

D'autres projets de rapprochement vont prochainement renforcer ce nouveau groupe afin de constituer un acteur majeur tant en France qu'à l'international.

