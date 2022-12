20/12/2022 - 19:45

Liège (Belgique) - DMS Imaging (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM), spécialiste français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, annonce que conformément à l'article 20 du Règlement Prospectus, le prospectus (y compris le résumé) relatif à l'admission sur les marchés réglementés d'Euronext Bruxelles et Euronext Paris des actions nouvelles DMS Imaging émises dans le cadre de l'opération d'apport partiel d'actifs de la division imagerie médicale de DMS Group, a été approuvé par la FSMA (Financial Services and Markets Authority) en tant qu'autorité compétente au titre du Règlement Prospectus à la date du 20 décembre 2022 puis une notification a été faite à l'AMF (Autorité des marchés financiers).

Le prospectus constitue un prospectus d'admission aux fins de l'article 3(3) du Règlement Prospectus et a été préparé conformément au Règlement Prospectus et à ses Règlements Délégués, en relation avec l'admission à la négociation sur les marchés réglementés d'Euronext Bruxelles et d'Euronext Paris de 1 467 714 739 actions nouvelles DMS Imaging à savoir :

151 925 266 actions nouvelles sans valeur nominale émises par la société au profit des créanciers en rémunération de l'apport en nature des créances apportées par les créanciers de la société ; et

1 315 789 473 actions nouvelles sans valeur nominale émises par la Société au profit de DMS Group en rémunération de l'apport en nature des créances de compte courant et des actions de la division imagerie médicale de DMS Group.

Pour rappel, la date d'effet aux plans juridique, comptable et fiscal de cet apport a été fixée rétroactivement au 1er janvier 2022. DMS Imaging est détenue à 88,33% par DMS Group.

Le prospectus d'admission est disponible sur le site internet de DMS Imaging, www.dms-imaging.com, rubrique Investisseurs, section Autres informations réglementées.

La cotation des actions DMS Imaging sur les marchés réglementés d'Euronext Bruxelles et Euronext Paris, suspendue depuis le 5 septembre 2022 à la demande la FSMA, dans l'attente de la publication du prospectus d'admission, reprendra prochainement.

DMS Imaging fera état dans les premiers jours de janvier 2023 de ses ambitions pour l'exercice 2023.

Agenda financier 2022

Date Evènement 20 janvier 2023 Publication du chiffre d'affaires annuel 2022

La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext Paris. Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire.

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Imaging est coté sur le marché Euronext à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

Plus d'informations sur www.dms-imaging.com.

Contacts