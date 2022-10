19/10/2022 - 18:00

A l'occasion de la présentation de son plan stratégique, Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris - FR0012202497 - DGM) est heureux de convier ses actionnaires et tous les investisseurs individuels à une visioconférence :

Mardi 25 octobre 2022

à 18h00

Lors de cette visioconférence, Samuel Sancerni, Président – Directeur général de DMS Group, fera état de la revue stratégique de l'ensemble des activités du Groupe engagée au cours de l'été et présentera les principaux axes du futur plan stratégique de DMS Group, axé sur le renforcement de la position d'acteur européen majeur de l'imagerie médicale. Il répondra également aux questions des actionnaires et des investisseurs individuels sur ce plan stratégique et les perspectives de DMS Group.

Pour vous inscrire, nous vous remercions d'adresser un mail à DMS@actus.fr en précisant vos coordonnées et votre souhait de participer à cette visioconférence. Les détails de connexion vous seront communiqués après inscription.

Vous pouvez d'ores et déjà adresser vos questions par email à DMS@actus.fr.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. Historiquement centrée sur l'industrie de l'imagerie médicale, l'activité se développe peu à peu sur de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie. DMS Imaging (anciennement ASIT Biotech) est coté sur les marchés Euronext Bruxelles et Euronext Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

