30/09/2022 - 18:00

Le Conseil d'administration de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth - FR0012202497 - ALDMS) a arrêté le 30 septembre 2022 les comptes semestriels 2022 (non audités). Le rapport semestriel 2022 sera disponible dans les prochains jours sur le site internet de la société, www.dms.com, dans l'Espace actionnaires.

Activité du 1er semestre en légère progression à 18,6 M€

Au 1er semestre 2022, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 18,6 M€, en légère progression de +1% par rapport au 1er semestre 2021. Pour rappel, DMS Group a opéré en début d'année 2022 la cession de la division DMS Wellness (0,1 M€ au 1er semestre 2021).

Les ventes de la division DMS Imaging ont enregistré une croissance semestrielle de +2%. En radiologie, le chiffre d'affaires semestriel s'est élevé à 15,3 M€ (-3%). Le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des accords de distribution (Fujifilm, Carestream et Canon) est notamment en forte progression de +120% en France et aux Etats-Unis. Ces accords commerciaux représentent pour la première fois plus de 50% de l'activité radiologie (53%) sur un semestre, contre 34% l'an dernier sur la même période. En ostéodensitométrie, l'activité reste très dynamique avec une croissance de +38% au 1er semestre 2022, à 2,9 M€, portée par le dynamisme des ventes à l'export.

Le chiffre d'affaires de la division DMS Biotech s'est établi à 0,4 M€ au 1er semestre 2022, en croissance de +14%, en partie due aux accords noués avec différents groupements de chirurgiens à travers l'Europe par la société Stemcis. L'obtention de l'autorisation de la FDA (Food and Drug Administration), permettant à la société de commercialiser ses dispositifs médicaux aux Etats Unis, est un moteur de croissance significatif pour l'activité.

DMS Imaging : marge d'EBITDA semestriel portée à plus de 10%

Le tableau ci-après détaille la contribution des différentes divisions au chiffre d'affaires et à la performance opérationnelle (EBITDA) :

Données consolidées en M€

Normes IFRS DMS Imaging DMS Biotech DMS Holding DMS Group S1 2021 S1 2022 S1 2021 S1 2022 S1 2021 S1 2022 S1 2021 S1 2022 Chiffre d'affaires 17,9 18,2 0,3 0,4 0,0 0,0 18,3 18,6 EBITDA1 1,7 1,9 -0,2 -0,6 -0,5 -0,5 0,9 0,9 Marge d'EBITDA1 9,7% 10,3% n.a. n.a. n.a. n.a. 5,1% 4,6%

1 L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

L'EBITDA semestriel 2022 de la division DMS Imaging s'est élevé à 1,9 M€, représentant une marge d'EBITDA de 10,3%. La marge d'EBITDA proforma du 1er semestre 2021 s'était établie à 9,7%. L'amélioration de la rentabilité opérationnelle est le fruit de l'augmentation du taux de marge commerciale et des effets du plan de rationalisation des coûts mis en place début 2021. Cette amélioration constitue une performance d'autant plus solide qu'elle a été réalisée dans un contexte de vives tensions en matière d'approvisionnement, nécessitant une mobilisation accrue des équipes achats, supply chain, R&D et production de DMS Imaging.

La division DMS Biotech a enregistré un EBITDA de -0,6 M€ au 1er semestre 2022, contre -0,2 M€ un an plus tôt, sous l'effet des recrutements et de la stratégie mise en œuvre depuis le début de l'exercice.

Résultats semestriels 2022 consolidés de DMS Group

Données consolidées en M€

Normes IFRS S1 2021 S1 2022 Chiffre d'affaires 18,3 18,6 EBITDA1 0,9 0,9 Marge d'EBITDA1 5,1% 4,6% Résultat opérationnel courant -0,6 -0,6 Autres produits et charges opérationnels 0,0 -4,0 Résultat opérationnel -0,6 -4,6 Résultat net -0,8 -5,1 Résultat net part du groupe -0.6 -4.0

1 L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

Après prise en compte des charges de holding, de 0,5 M€ au 1er semestre 2022, DMS Group a enregistré un EBITDA stable à 0,9 M€, représentant une marge d'EBITDA de 4,6%.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant s'établit à -0,6 M€, comparable à son niveau du 1er semestre 2021.

Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à -4,0 M€. Ils sont constitués principalement (i) d'une dotation aux provisions de 1,6 M€ au titre de la dépréciation d'une créance d'impôt jugée non recouvrable pour DMS Imaging, consécutivement au changement de contrôle de la société à la suite de l'opération d'apport de la branche imagerie médicale de DMS Group, et (ii) d'une charge purement comptable de cotation de 3,0 M€ (IFRS 2) enregistrée également dans le cadre de l'opération d'apport d'actif (sans impact sur la trésorerie), et (iii) d'une plus-value de cession de 0,7 M€ sur la division DMS Wellness cédée en début d'année.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -0,3 M€, le résultat net part du groupe ressort à -5,1 M€ au 1er semestre 2022.

Situation bilancielle au 30 juin 2022 : 4,1 M€ de trésorerie disponible

Données consolidées en M€

Normes IFRS 31/12

2021 30/06

2022 Données consolidées en K€

Normes IFRS 31/12

2021 30/06

2022 Actifs non courants 17,7 18,6 Capitaux propres 20,4 21,5 Droits d'utilisation (IFRS 16) 5,3 5,0 Passifs financiers 10,4 11,6 Stocks 11,9 12,9 Passifs locatifs (IFRS 16) 5,5 5,1 Clients 6,8 8,0 Fournisseurs et autres dettes 15,1 15,4 Autres actifs 5,2 5,8 Autres passifs 1,6 0,9 Trésorerie 4,2 4,1 Total Actif 53,0 54,5 Total Passif 53,0 54,5

A l'issue du 1er semestre 2022, la trésorerie disponible est de 4,1 M€.

La dette financière s'établissait à 11,6 M€ au 30 juin 2022, conduisant à un endettement financier net de 7,5 M€ soit un gearing net[2] de 35% contre 6,2 M€ fin 2021 (gearing net2 de 30%).

Au 30 juin 2022, les capitaux propres de DMS Group s'élevaient à 21,5 M€, contre 20,4 M€ au 31 décembre 2021.

Perspectives

S'agissant de la division imagerie DMS Imaging, la fin de l'année 2022 sera marquée par de nombreux congrès et salon professionnels (Journées Francophones de Radiologie du 7 au 10 octobre à Paris, Medica du 14 au 17 novembre à Düsseldorf (Allemagne), Radiological Society of North America du 27 novembre au 1er décembre à Chicago (Etats-Unis) au cours desquels DMS Imaging et ses partenaires Fujifilm et Carestream multiplieront les présentations de la nouvelle table de radiologie Platinum Néo, futur produit phare de la société dont le déploiement international démarre au 2nd semestre 2022.

La Platinum Néo est la première solution disponible sur le marché embarquant un moteur « d'intelligence machine » pour une optimisation conséquente des flux de travail, mais aussi une augmentation significative de la fiabilité et de la qualité des diagnostics associés ainsi que de la sécurisation de l'examen au service du patient et du corps médical.

Le pôle d'imagerie de l'Hôpital Américain de Paris, sous la direction du professeur Sarrazin, a notamment choisi de s'équiper de cette nouvelle table de radiologie, affichant clairement son ambition de continuer sur la voie de l'excellence en s'équipant du plus haut niveau technologique. L'installation de la salle de radiologie s'est déroulée au cours de l'été 2022. La dimension nationale et internationale l'Hôpital Américain représentera une vitrine de premier choix pour DMS Imaging dans le cadre du lancement à l'international de la Platinum Néo.

En juillet 2022, DMS Imaging a remporté, pour une durée de 4 ans, le référencement UniHA (Union des Hôpitaux pour les Achats), 1er acheteur public français dans le domaine de la santé et 1er réseau coopératif d'achats groupés des établissements hospitaliers publics français, pour ses solutions de tables télécommandées de radiologie. Ce référencement conforte le positionnement de DMS Imaging en tant que leader en France sur ce segment de marché. Au 1er semestre, les salles télécommandées de radiologie vendues par DMS Imaging en France, sous la marque Apelem, soit via ses accords de distribution , représentait ainsi 26% de l'ensemble des tables vendues sur le marché (source : SNITEM – Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales SNITEM).

La société poursuit ses avancées dans le cadre du projet MC2, qui vise à développer deux nouvelles solutions d'imagerie haut de gamme, un mobile de radiologie et un arceau de bloc opératoire fabriqués en France, qui viendront renforcer la gamme de produits de DMS Imaging à horizon 2024. Consécutivement à la conclusion du partenariat stratégique avec la société Micro-X pour la fourniture des tubes à rayons X à cathode froide en avril 2022, les premiers essais d'intégration de cette technologie au sein du mobile de radiologie sont en cours. Cette solution sera présentée en 2023, à l'occasion des Journées Francophones de Radiologie, pour une commercialisation visée en 2024.

Consécutivement à l'extension de l'accord de distribution avec Fujifilm, DMS Imaging a enregistré une première vente de sa table de radiologie Platinum DRF au 3ème trimestre 2022 sur la zone Afrique et Moyen-Orient. Ce marché, nouvelle zone adressée par Fujifilm, constitue un nouveau vecteur de croissance pour DMS Imaging.

Enfin, pour faire face aux difficultés en matière d'approvisionnement, notamment pour certains composants électroniques ou pièces, au cours des dernières mois, DMS Imaging a dû rééchelonner son planning de production pendant l'été, entraînant des décalages de livraisons du troisième au quatrième trimestre 2022. Ces décalages seront toutefois sans impact sur le niveau d'activité escompté sur l'ensemble de l'exercice.

En Ostéodensitométrie, la dynamique commerciale demeure soutenue et le carnet de commandes se situe à un niveau élevé pour les prochains trimestres. Consécutivement au rapatriement de la production sur sa nouvelle unité d'assemblage, DMS Imaging continue d'œuvrer à l'accroissement de sa capacité de production nominale pour être en mesure de servir la demande de ses clients.

La division DMS Biotech poursuit et affine la stratégie déployée depuis le 1er janvier 2022. En effet, les recrutements clés sont terminés et l‘équipe est maintenant au complet et opérationnelle. Hybrigenics abrite toutes les fonctions support permettant à ses filiales de se structurer. D'autres investissements sont en cours : l'agence de relation presse hollandaise PRLab, spécialisée entre autres dans la communication des entreprises de la santé a été choisie pour porter le plan de communication de la division Biotech. Les agences Sharing et Granite ont-elles été choisies pour développer les nouveaux sites internet et la stratégie marketing de chaque structure.

Ces investissements permettront à la division DMS Biotech de gagner de nouvelles parts de marché et ainsi sécuriser sa croissance.

Présentation du futur plan stratégique en octobre 2022

Consécutivement à l'évolution de la gouvernance du groupe en juillet 2022, le nouveau Président - Directeur général de DMS Group a engagé une revue stratégique de l'ensemble des activités du Groupe, avec pour objectif de poursuivre le développement du groupe, en capitalisant sur les compétences des équipes en place, et de repositionner les actionnaires au centre des objectifs du groupe en insufflant une véritable dynamique boursière.

Le résultat de cette réflexion sera partagé avec les actionnaires et les collaborateurs dans le courant du mois d'octobre dans le cadre d'une communication visant à présenter le plan stratégique de DMS Group. Ce plan stratégique sera axé sur le renforcement de la position d'acteur européen majeur de l'imagerie médicale de DMS Imaging. D'autre part, les réflexions stratégiques se poursuivent au sujet de l'avenir de la division DMS Biotech (participation de l'ordre de 40% dans la société Hybrigenics et ses filiales Stemcis, Adip'Sculpt, Inoviem Scientific et B Celle Design).

DMS Group confirme également son projet d'émission et d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) à ses actionnaires. De plus amples détails sur les modalités de ce projet d'opération seront également communiqués dans les prochaines semaines.

Agenda financier 2022

Date Evènement 20 octobre 2022 Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 20 janvier 2023 Publication du chiffre d'affaires annuel 2022

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. Historiquement centrée sur l'industrie de l'imagerie médicale, l'activité se développe peu à peu sur de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie. DMS Imaging (anciennement ASIT Biotech) est coté sur les marchés Euronext Bruxelles et Euronext Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie. DMS Imaging (anciennement ASIT Biotech) est coté sur les marchés Euronext Bruxelles et Euronext Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM). DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts

DMS Group Samuel SANCERNI Président Directeur-général 04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE Mathieu OMNES Relations Investisseurs 01 53 67 36 92 Nawel NAAMANE Relations Presse 01 53 67 36 34

[2] Le gearing net correspond au ratio endettement financier net sur capitaux propres. L'endettement financier net correspond aux passifs financiers diminués de la trésorerie disponible.