18/07/2022 - 18:40

Lors de l'assemblée générale mixte qui s'est tenue ce jour, les actionnaires de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth à Paris - FR0012202497 - ALDMS) ont souhaité la mise en place d'un nouveau Conseil d'administration et d'une nouvelle gouvernance avec pour principaux objectifs :

de remettre les actionnaires au centre des intérêts du groupe ;

d'insuffler une véritable dynamique boursière ;

de capitaliser sur les équipes en place et leurs compétences pour poursuivre le développement du groupe.

Fort d'une activité en croissance organique (rappel : +16% en 2021) et du potentiel de développement important des filiales du Groupe, le nouveau Conseil d'administration souhaite lancer un plan d'action ambitieux construit autour de trois thèmes :

la mise en place d' une nouvelle gouvernance , transparente et indépendante ;

, transparente et indépendante ; une revalorisation de l'action DMS Group à travers la mise en place d'une stratégie et d'une communication financière efficientes visant à créer de la valeur pour les actionnaires et pour le groupe ;

à travers la mise en place d'une stratégie et d'une communication financière efficientes visant à créer de la valeur pour les actionnaires et pour le groupe ; un recentrage sur les métiers porteurs du groupe afin de tirer parti de leur potentiel de développement tout en anticipant les opportunités de consolidations offertes par le marché.

Une feuille de route détaillée sera communiquée dans les prochaines semaines. Des contacts ont d'ores et déjà été établis afin de renforcer la structure managériale du groupe et déployer la stratégie.

Le nouveau Conseil d'administration est désormais constitué de trois membres :

Samuel Sancerni – Président du Conseil d'administration

– Président du Conseil d'administration Léone Atayi – Administratrice et Directrice générale de Hybrigenics (division Biotech de DMS Groupe)

– Administratrice et Directrice générale de Hybrigenics (division Biotech de DMS Groupe) Régis Roche – Administrateur Indépendant et fondateur de Stemcis.

Le renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Paul Ansel n'a pas été approuvé par les actionnaires. Les mandats de Louise Armengaud, Corinne Lacazotte-Leleu et Laurie Lafargue-Moreau ont été révoqués. Madame See-Nuan Simonyi a démissionné de son poste d'administrateur.

Nommé Président par le nouveau Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'assemblée générale, Samuel Sancerni pilote le développement de la division DMS Imaging depuis près de 10 ans. Il est à l'origine des contrats commerciaux majeurs avec les sociétés Canon Medical System Europe, Carestream Healthcare et Fujifilm, grâce auxquels le groupe tire une partie importante de son chiffre d'affaires. Ingénieur en biomédical et diplômé en stratégie et finance d'entreprise à HEC Paris, Samuel Sancerni est un expert reconnu de l'imagerie médicale avec 25 ans d'expérience en business développement en France et à l'export. Il a mis en place une équipe de management de grande compétence qui permet depuis 2018 à DMS Imaging de surperformer le marché de l'imagerie médicale.

Agenda financier 2022

Date Evènement 20 juillet 2022 Publication du chiffre d'affaires semestriel 2022 30 septembre 2022 Publication des résultats semestriels 2022 20 octobre 2022 Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 20 janvier 2023 Publication du chiffre d'affaires annuel 2022

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. Historiquement centrée sur l'industrie de l'imagerie médicale, l'activité se développe peu à peu sur de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie. DMS Imaging (anciennement ASIT Biotech) est coté sur les marchés Euronext Bruxelles et Euronext Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS).

Plus d'informations sur www.dms.com.

