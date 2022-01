(Euronext Paris - Compartiment C)

12/01/2022 - 18:00

Désireux de se concentrer sur ses deux activités principales, à savoir la medtech, à travers son pôle DMS Imaging, et la biotech à travers d'Hybrigenics et de ses filiales qui constituent le pôle DMS Biotech, Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) annonce la cession de son pôle DMS Wellness à la société CES Management SA, actionnaire majoritaire de la société suisse BEBO Health, spécialisée dans la distribution de produits innovants et exclusifs dédiés à la santé, au sport et au bien-être (Euronext Access - CH1148983609 - MLBBO)

Le pôle DMS Wellness regroupait les activités de DMS Group dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique, du sport et de la santé. DMS Wellness commercialisait notamment la solution Celliss, équipement haut de gamme pour les soins du corps dédié aux traitements amincissants et anticellulite, dont la distribution sera désormais assurée par BEBO Health.

Au 1er semestre 2021, cette division représentait un chiffre d'affaires de 0,1 M€ (sur un chiffre d'affaires total du Groupe de 18,3 M€) et une perte d'EBITDA de -0,2 M€ (sur un EBITDA total du Groupe de +0,9 M€).

Au regard des synergies évidentes avec le portefeuille de produits et d'équipements de BEBO Health et de son business model, cette cession constitue la meilleure alternative pour permettre à DMS Wellness d'atteindre la taille critique et de poursuivre son développement.

Cette opération, réalisée en numéraire et en titres, est effective à compter de ce jour.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts :