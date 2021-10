20/10/2021 - 18:00

Progression à deux chiffres (+27%) du chiffre d'affaires de la division DMS Imaging au 3 ème trimestre 2021

Carnet de commandes dynamique pour la fin de l'année 2021

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 3ème trimestre de l'exercice 2021.

Données consolidées non auditées en M€ - Normes IFRS 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 9,0 7,6 +18% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 9,3 8,0 +16% Chiffre d'affaires 3ème trimestre 9,9 7,9 +25% Chiffre d'affaires 9 mois 28,2 23,5 +20%

Au 3ème trimestre de son exercice 2021, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 9,9 M€, en croissance organique soutenue de +25% par rapport au 3ème trimestre 2020, en dépit des fortes tensions en matière d'approvisionnement pour certains composants électroniques.

A l'issue des neuf premiers mois de l'année 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 28,2 M€, en progression totale de +20% (rappel : +17% à l'issue du 1er semestre 2021).

Commentaires par activités

La division DMS Imaging totalise un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2021 de 27,7 M€, en progression de +20% (+27% sur le seul 3ème trimestre).

En radiologie, la division a réalisé un trimestre record, avec des ventes portées à 8,4 M€, représentant une progression de +42% sur la période. Depuis le début de l'année, l'activité radiologie s'inscrit désormais en croissance de +23% sur neuf mois, tirant parti d'un carnet de commandes garni.

La période a notamment été marquée par une importante livraison de tables à l'international dans le cadre d'un appel d'offres de la Banque mondiale remporté au 1er semestre. Le groupe a également livré au 3ème trimestre les premières tables de radiologie Platinum DRF Adam (homologuées par la FDA) aux Etats-Unis dans le cadre de l'accord commercial avec Fujifilm Medical Systems U.S.A sur le marché nord-américain.

En ostéodensitométrie, l'activité s'est inscrite en recul au 3ème trimestre 2021 (-25%) en raison d'un effet de base défavorable. Le 3ème trimestre 2020 avait notamment été marqué par un rebond de la croissance avec la livraison d'une importante commande d'ostéodensitomètres pour un pays d'Amérique du Sud.

Sur neuf mois, l'activité continue de s'inscrire en croissance de +3%, avec un chiffre d'affaires porté à 3,4 M€, qui tire parti de la montée en puissance du contrat avec Fujifilm.

L'activité de la division DMS Wellness est, au 3ème trimestre, toujours fortement impactée par le contexte sanitaire mondial, et ses conséquences pour les hôtels de luxe et les centres esthétiques haut de gamme. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires de cette division s'établit à 0,2 M€, contre 0,1 M€ un an plus tôt, grâce aux commandes enregistrées par le distributeur allemand Gharieni au 1er semestre.

Le groupe poursuit ses réflexions pour trouver la meilleure alternative stratégique afin d'atteindre la taille critique pour cette division.

Enfin, le chiffre d'affaires de la division DMS Biotech a été porté à 0,4 M€ sur neuf mois, en croissance de +12% par rapport à la même période l'an dernier, principalement pour les ventes des dispositifs Adip'sculpt, grâce à la reprise des différentes chirurgies en bloc opératoire.

Inoviem Scientific continue ses investissements, gagne des parts de marché et consolide sa position en tant qu'acteur de référence sur le marché de l'identification et de la validation de cibles thérapeutiques.

Perspectives

DMS Group a signé un 3ème trimestre d'excellente facture, tirant notamment parti de la vigueur de son activité radiologie. La dynamique commerciale est demeurée très soutenue, aboutissant à un carnet de commandes solide pour la fin d'année.

Le groupe doit néanmoins faire face à des tensions accrues en matière d'approvisionnement. En faisant preuve d'agilité en matière de sourcing et grâce à une politique d'anticipation de ses commandes pour certains composants, DMS Group est aujourd'hui en mesure de livrer les commandes de systèmes pour sa division DMS Imaging.

Parallèlement, le groupe poursuit au 4ème trimestre le rapatriement de l'ensemble de la production des systèmes d'ostéodensitométrie au sein de sa nouvelle unité de production et d'assemblage de Gallargues-le-Montueux. Finalisé d'ici la fin de l'année 2021, ce rapatriement constituera un vecteur important d'efficacité opérationnelle, de gains de marge et de mutualisation des coûts à l'échelle du groupe.

A l'occasion des Journées Francophones de la Radiologie (JFR), qui se sont déroulées à Paris du 8 au 11 octobre 2021, DMS Imaging a reçu de nombreuses marques d'intérêt pour sa nouvelle table de radiologie, la Platinum Néo, version haut de gamme de la table Platinum. Basée sur une toute nouvelle plate-forme logicielle dotée d'une capacité à embarquer de l'intelligence machine, cette nouvelle table pourra également intégrer des fonctionnalités d'IA (intelligence artificielle) et de nouvelles options à forte valeur ajoutée. La Platinum Néo a reçu le Prix de l'innovation (catégorie Imagerie X/Ray (conventionnel, mammo, ostéo) / Echographie) de la Société Française de Radiologie à l'occasion des JFR 2021.

Toujours à l'occasion des JFR 2021, DMS group a également présenté sa dernière innovation en ostéodensitométrie : la gamme STRATOS 3D-DXA, dotée d'une technologie qui utilise les images de densité minérale osseuse en 2D pour reconstruire une image 3D. DMS Group est le seul à avoir intégré à ce jour cette technologie innovante à un ostéodensitomètre. 3D-DXA améliore les capacités prédictives de fracture et aide à planifier des traitements personnalisés en apportant de nouvelles informations sur la structure osseuse comme l'évaluation séparée de l'os cortical et trabéculaire.

Ces deux innovations de la division DMS Imaging ont également été présentées aux Journées de l'AFIB (Association Française des Ingénieurs Biomédicaux), qui se sont déroulées à Lyon du 18 au 20 octobre 2021.

Agenda financier 2021

Date Evènement 20 janvier 2022 Publication du chiffre d'affaires annuel 2021

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts :