Progression de +20% de l'activité radiologie au sein de la division DMS Imaging

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er trimestre de l'exercice 2021.

Données consolidées non auditées en M€ Normes IFRS 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 9,0 7,6 +18%

Au 1er trimestre de l'exercice 2021, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 9,0 M€, en croissance de +18% par rapport au 1er trimestre 2020.

Ce début d'année est satisfaisant, d'autant plus que le 1er trimestre du dernier exercice avait déjà été marqué par une croissance soutenue (rappel : +17% de croissance au 1er trimestre 2020).

Commentaires par activités

La division DMS Imaging a bien débuté le nouvel exercice, avec un chiffre d'affaires de 8,8 M€, en progression de +18%.

En radiologie, la croissance s'est établie à un niveau élevé de +20% sur le trimestre, tirant parti d'un bon carnet de commandes en dépit d'une conjoncture toujours pénalisante. Les ventes ont été soutenues par une bonne dynamique à l'international, avec la signature de contrats réalisés dans le cadre d'appels d'offre de la Banque mondiale, et la bonne tenue commerciale des accords de distribution, notamment avec Fujifilm Europe.

L'homologation de la FDA (Food and Drug Administration) pour la table de radiologie Platinum Adam en début d'année et l'extension du partenariat sur le marché nord-américain avec FUJIFILM Medical Systems U.S.A devrait constituer un vecteur supplémentaire de croissance de l'activité en 2021.

L'activité d'ostéodensitométrie s'inscrit en légère progression de +2% sur le trimestre, marquant ainsi son retour à la croissance après un repli annuel de -18% en 2020 en raison de la pandémie. Le retour progressif à une situation sanitaire normalisée, la montée en puissance du contrat avec Fujifilm Europe, et la reprise de l'activité avec les distributeurs historiques devrait conforter cette croissance au cours des prochains trimestres.

Le développement de la division DMS Wellness reste incertain alors que l'activité des hôtels de luxe et des centres esthétiques haut de gamme, principaux clients de la solution Celliss dédiée aux traitements amincissants et anticellulite, est quasiment à l'arrêt. Le groupe recherche la meilleure alternative stratégique afin d'atteindre la taille critique pour cette division.

Le projet « MC2 » de DMS Group, lauréat du plan France Relance

Dès l'été 2020, le Gouvernement français a décidé d'engager des moyens ambitieux dans le cadre du plan France Relance, pour répondre aux enjeux de résilience et de relocalisation. Concrètement, France Relance soutient les projets d'implantation d'activités industrielles stratégiques par le biais de dispositifs au niveau national et territorial.

Un appel à projets a très vite été lancé, doté de 600 M€, pour soutenir les investissements et la relocalisation dans des secteurs critiques : Santé, Agroalimentaire, Electronique, Télécommunications-5G, Intrants essentiels de l'industrie (chimie, matériaux, matières premières, etc.). Près de 850 candidatures ont été déposées.

Le Gouvernement a annoncé son soutien à 273 projets lauréats, représentant 1,8 Mds€ d'investissements industriels, soutenus par l'Etat à hauteur de 462 M€.

DMS Group, à travers son pôle DMS Imaging, est fier d'avoir été sélectionné parmi ces lauréats pour son projet « MC2 ». Ce projet vise à localiser en France la production de solutions mobiles d'imagerie médicale d'urgence afin d'assurer la continuité des soins dans les sites hospitaliers avec plus de flexibilité et de sécurité sanitaire. Le projet, qui se veut résolument innovant, permettra de renforcer la production nationale de ces produits prioritaires et ouvrira de larges perspectives commerciales à l'export. Outre la création d'une trentaine d'emplois d'ici 2025, le projet embarquera plus de 80 sociétés françaises en tant que fournisseurs ou partenaires.

Signature du traité d'apport liant relatif à l'apport de la division DMS Imaging à ASIT biotech

Le 16 avril 2021, DMS Group a signé un traité d'apport partiel d'actifs avec la société ASIT biotech par lequel la division DMS Imaging du groupe doit être apportée à ASIT biotech ( lire le communiqué de presse du 16 avril 2021 ).

Les termes de l'accord prévoient une parité d'échange de 45 M€ pour l'Apport et 5 M€ pour ASIT biotech, à augmenter en fonction de la position de cash net d'ASIT biotech après conversion en actions ou paiement en cash des dettes sursitaires et remboursement des dettes non-sursitaires principalement liées aux subsides. Au terme de cet apport, DMS détiendra le contrôle d'ASIT biotech.

L'objectif est de faire d'ASIT biotech un groupe coté sur Euronext et actif dans l'imagerie médicale.

Les nouvelles actions émises par ASIT biotech en rémunération de cet apport feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations d'Euronext Paris et Bruxelles sur la même ligne de cotation que les actions d'ASIT biotech existantes.

Cet apport est conditionné par l'homologation définitive du plan de réorganisation judiciaire d'ASIT biotech permettant à ASIT biotech de poursuivre ses activités. La réalisation de l'Apport est également soumise à (i) l'obtention de l'approbation des actionnaires d'ASIT biotech et de DMS ainsi que des autorités de marché compétentes, (ii) l'obtention des rapports des commissaires aux apports et auditeurs ayant pour mission d'apprécier la valeur de l'Apport et l'équité de la rémunération des actifs apportés, et (iii) la réalisation des opérations préalables de fusion et d'apport de l'activité ostéodensitométrie par DMS à APELEM.

Les parties continuent à travailler en vue d'une réalisation de cet apport dans le courant de l'été et au plus tard à l'automne 2021.

Agenda financier 2021 de DMS Group

Date Evènement 30 avril 2021 Publication des résultats annuels 2020 21 juillet 2021 Publication du chiffre d'affaires semestriel 2021 30 septembre 2021 Publication des résultats semestriels 2021 20 octobre 2021 Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 20 janvier 2022 Publication du chiffre d'affaires annuel 2021

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

