13/04/2021 - 18:00

Jean-Paul Ansel, Président - Directeur général de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) s'exprime sur sa vision de la structuration du groupe et son évolution.

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires et investisseurs,

Dans la continuité de notre stratégie de diversification entamée en 2015, DMS Group, qui devrait transférer la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth® dans le courant de l'exercice, est aujourd'hui en passe de devenir une société détenant des participations dans deux activités distinctes :

D'un côté DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics (coté sur le marché Euronext Growth à Paris - ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG) et de ses filiales, qui porte actuellement la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies en oncologie, en médecine régénératrice et en médecine anti-âge. Notre vision est de créer, à travers Hybrigenics, un groupe de sociétés s'inscrivant dans une nouvelle approche de la médecine personnalisée, qui nous semble représenter le futur sur le plan de la santé ou de l'esthétisme.

Pour cela, nous avons mis en place un plan de financement inspiré des SPAC (Special Purpose Acquisition Company, ou société d'acquisition à vocation spécifique), une solution financière en pleine expansion aux Etats-Unis1, avec une levée de fonds pouvant aller jusqu'à 50 M€. L'objectif est de saisir des opportunités d'investissement susceptibles d'offrir des retours financiers significatifs. Ce financement sera donc destiné à investir dans des start-ups ou des PME prometteuses, disposant de technologies novatrices dans l'univers de la médecine personnalisée, et ayant de nombreux points de convergence avec les activités déjà développées par Hybrigenics. Il vise également à accompagner la stratégie de développement d'Hybrigenics sur les biothérapies issues du tissu adipeux.

De l'autre côté, DMS Imaging, centré sur la medtech et l'imagerie médicale, pour lequel un projet de rapprochement par voie d'apport partiel d'actif de la division à ASIT biotech est en cours de finalisation, et pourrait être effectif dans le courant de l'été ou au plus tard à l'automne 2021. Il s'agit d'une opération semblable à celle menée avec Hybrigenics en 2019. L'objectif de cette opération vise à faire de DMS Imaging, à travers ASIT biotech, un groupe coté sur Euronext et actif dans l'imagerie médicale, avec l'ambition de devenir un leader mondial derrière les grandes medtechs internationales.

La stratégie de DMS Imaging est de conforter sa position d'acteur majeur sur des marchés de niche en imagerie, comme l'ostéodensitométrie, en s'appuyant sur sa nouvelle unité de production opérationnelle depuis novembre 2020, et d'accélérer sa croissance externe par l'acquisition d'acteurs plus petits et/ou participer à une éventuelle consolidation du secteur afin de faire émerger une véritable filière française en imagerie.

Au regard des rachats récents et regrettables par des sociétés étrangères de EOS Imaging et SuperSonic Imagine, qui n'ont jamais pu atteindre la rentabilité en dépit de technologies de pointe, il apparaît évident que seule une filière forte, autonome et agile sera en mesure d'atteindre la taille critique nécessaire pour faire face aux défis technologiques et mondialisés qui nous attendent, tout en préservant notre indépendance sanitaire, prônée par le Gouvernement français.

A ce titre DMS Imaging, membre du bureau de French Healthcare, association portée par le Ministères des Affaires Etrangères et de l'Europe qui a pour mission de projeter l'excellence française en santé à l'export, s'associera et s'efforcera d'être moteur des actions qui pourront être mise en place pour construire rapidement, et si possible dès la fin de 2021, une filière française majeure dans la medtech. Une première pierre de cette ambition sera posée avec le Projet MC2, porté par DMS Imaging, qui vient d'être labélisé dans le cadre de l'appel à projet Résilience pour la localisation ou la relocalisation en France des industries dans le domaine de la santé.

Enfin, en ce qui concerne DMS Wellness, outre le fait que la technologie Celliss, validée par une étude clinique de référence (Etude : Utilisation chronique du Cellumassage® sur deux populations de femmes - Effets sur les paramètres anthropométriques, bioimpédancemétriques, les propriétés mécaniques de la peau ainsi que sur le comportement alimentaire – Professeur Christian Hausswirth – Octobre 2020) se montre très prometteuse et surtout particulièrement appréciée par nos clients, cette division est touchée de plein fouet par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Dans ce cadre, nous recherchons la meilleure alternative stratégique pour le groupe.

DMS Group, qui revient de très loin du fait de son passé problématique, est désormais pratiquement en ordre de bataille pour affronter ces futurs défis. Si notre croissance n'a pas été linéaire, avec notamment des années 2017 et 2018 difficiles marquées par la baisse drastique du nombre d'appels d'offres internationaux et des soucis techniques avec un fournisseur majeur, nous sommes confiants pour l'avenir. Malgré la situation sanitaire qui perdure, nous restons concentrés en priorité sur la création de valeur à terme pour nos actionnaires et investisseurs.

Avec mes plus sincères salutations,

Jean-Paul Ansel

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts :

DMS Group

Jean-Paul ANSEL

Président Directeur-général

04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92 ACTUS FINANCE

Vivien FERRAN

Relations Presse

01 53 67 36 34

1 462 SPACs introduites aux États-Unis depuis janvier 2020 représentant une levée de fonds de plus de 100 milliards de dollars.