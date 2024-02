02/02/2024 - 08:50

Interception d'une cyberattaque

Le 02 février 2024 – 8h45 – DMS Imaging, spécialiste de l'imagerie médicale digitale hautes performances dédiée à la radiologie et à l'ostéodensitométrie, annonce avoir été la cible d'une cyberattaque de type ransomware.

Les équipes informatiques de la société, en collaboration avec notre prestataire de service spécialisé en cybersécurité et les services de l'Etat, ont été immédiatement mobilisés. Dans un souci de transparence et de responsabilité, la société a informé l'ensemble de ses clients et de ses parties prenantes.

La situation est actuellement circonscrite. Aucune donnée de santé ne se trouvait sur les serveurs piratés. Par ailleurs, aucun équipement installé par la société chez ses clients n'a pas été impacté.

Les systèmes internes font l'objet d'une réinitialisation en vue de la restauration complète des données de sauvegarde. DMS Imaging prévoit une reprise de l'activité progressive à partir de la semaine prochaine, la priorité ayant été donnée aux opérations (Production et Approvisionnements).

Au regard de ces éléments, DMS Imaging n'anticipe pas d'impact significatif sur l'activité en base annuelle, et un impact limité sur le 1er trimestre.

La société communiquera tout nouvel élément sur l'évolution de la situation et tient à remercier l'ensemble des équipes pour leur réaction et leur implication dans la remise en état de tous les systèmes.

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie et à l'ostéodensitométrie. DMS Imaging est coté sur le marché Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : ALIMG) et est éligible au PMA-PME.



Plus d'informations sur www.dms-imaging.com.

Contacts

SEITOSEI-ACTIFIN

Jean-Yves Barbara - Relations Investisseurs - +33 (0)1 56 88 11 13 – jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

Jennifer Jullia – Relations Presse - +33 (0)1 56 88 11 19 - jennifer.jullia@seitosei-actifin.com