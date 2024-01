18/01/2024 - 17:45

Chiffre d'affaires annuel 2023 : +15% à 40,5 M€

Croissance soutenue conforme aux prévisions

Forte progression de l'activité Ostéodensitométrie dans le mix produit

Le 18 janvier 2023 – 17h45 – DMS Imaging, spécialiste de l'imagerie médicale digitale hautes performances dédiée à la radiologie et à l'ostéodensitométrie, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2023.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS 2023 2022 Variation Chiffre d'affaires du 1er trimestre 10,1 8,7 +16% Chiffre d'affaires du 2e trimestre 10,7 9,5 +13% Chiffre d'affaires du 3e trimestre 8,9 7,3 +22% Chiffre d'affaires du 4e trimestre 10,8 9,8 +10% Total Chiffre d'affaires annuel 40,5 35,3 +15% dont Radiologie 31,5 29,3 +8% dont Ostéodensitométrie 9,0 6,0 +50%

Progression de l'activité : +15% à 40,5 M€, conforme aux prévisions

DMS Imaging enregistre un chiffre d'affaires annuel de 40,5 M€ au titre de l'exercice 2023, soit une hausse de 15% par rapport à l'exercice 2022, conforme aux prévisions.

Les ventes directes en marque propre via des distributeurs représentent 42%, et les ventes indirectes en marque blanche pour des acteurs mondiaux, 58%.

Au cours de l'exercice 2023, l'évolution favorable du mix produit s'est poursuivie en faveur d'une contribution croissante de l'activité Ostéodensitométrie : l'activité Radiologie progresse de 8% à 31,5 M€ et l'activité Ostéodensitométrie bondit de 50% à 9,0 M€ (dont une progression de +69% sur le 4e trimestre, à 2,6 M€). Grâce à cette forte progression l'ostéodensitométrie, structurellement plus contributive à la rentabilité, concentre 22% de l'activité totale de l'année contre 17% l'an passé.

En termes de zones géographiques, le Groupe a conforté ses positions notamment sur :

le marché européen qui totalise plus de 61% de l'activité totale avec un chiffre d'affaires de 24,8 M€, en hausse de 4%, et sur

le marché américain avec un doublement de l'activité à 7,4°M€ ; ce marché représentant désormais près de 20% de l'activité totale.

Perspectives 2024 : poursuite d'une croissance dynamique et enrichissement de l'offre

En 2024, DMS Imaging s'appuiera sur son réseau mondial de distributeurs, ses relations historiques avec les leaders de l'imagerie médicale et l'enrichissement de son offre pour poursuivre sa croissance rentable.

Les dernières avancées commerciales contribueront à cette dynamique, avec notamment :

Le lancement de la nouvelle table de radiologie pour Canon Medical Systems Europe, La Xavion : après l'installation d'une première salle au 3 e trimestre 2023. Canon présentera la table à l'European Congress of Radiology (ECR 2024 début mars) qui correspondra au véritable lancement commercial sur toute l'Europe.

: après l'installation d'une première salle au 3 trimestre 2023. Canon présentera la table à l'European Congress of Radiology (ECR 2024 début mars) qui correspondra au véritable lancement commercial sur toute l'Europe. L'extension de l'accord de distribution en marque blanche avec Fujifilm Healthcare : après avoir étendu ces accords à l'Afrique et au Moyen-Orient en 2022, Fujifilm Healthcare Americas a lancé la commercialisation de l'ensemble des solutions du Groupe DMS (Ostéodensitométrie et Radiologie en Amérique centrale et en Amérique du Sud à compter du 4e trimestre 2023. Les premières commandes seront enregistrées dès la fin du 1er trimestre, permettant d'anticiper une nouvelle hausse de la contribution du continent américain à l'activité totale. Le marché devrait rester très dynamique en France ou les ventes Fujifilm représentent 25 % du marché, et en Italie où il reste 56 tables à livrer dans le cadre de l'appel d'offre du CONSIP (service central des achats de l'État).

En complément, DMS Imaging prépare le lancement d'un équipement mobile de radiologie basé sur une toute nouvelle technologie de Carbon Nano Tube (CNT) qui rentrera en certification au 2e trimestre 2024. Cette nouvelle technologie autorisera davantage de mobilité et de flexibilité, tout en offrant une qualité d'image nettement supérieure aux technologies concurrentes.

Enfin, DMS Imaging lancera à l'ECR (European Congress of Radiologie) Adam multiplateforme, une nouvelle version de sa suite logicielle propriétaire qui sera progressivement intégrée sur toute la gamme d'équipements commercialisés par le groupe et qui intégrera des fonctions avancées d'intelligence artificielle (IA).

Prochains rendez-vous :

18 avril 2024 : Résultats annuels 2023 et Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 18 juillet 2024 : Chiffre d'affaires semestriel 2024 27 septembre 2024 : Résultats semestriels 2024 17 octobre 2024 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2024 16 janvier 2025 : Chiffre d'affaires annuel 2024

