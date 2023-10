17/10/2023 - 18:00

Le 17 octobre 2023 – 18h

Mise à jour du calendrier financier 2023

Le 17 octobre 2023 – 18h – DMS Imaging, spécialiste de l'imagerie médicale digitale hautes performances dédiée à la radiologie et à l'ostéodensitométrie, actualise son agenda financier 2023.

La publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre aura lieu le 19 octobre avant bourse .

Les prochaines communications auront lieu après clôture de bourse aux dates suivantes :

Date Evènement 18 janvier 2024 Publication du chiffre d'affaires annuel 2023 15 avril 2024 Publication des résultats annuels 2023

En cas de modification, ce calendrier fera l'objet d'une mise à jour par voie de communiqué de presse.

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie et à l'ostéodensitométrie. DMS Imaging est coté sur le marché Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : ALIMG) et est éligible au PMA-PME.



Plus d'informations sur www.dms-imaging.com.

Contacts

ACTIFIN

Jean-Yves BARBARA - Relations Investisseurs - 01 56 88 11 13 - jybarbara@actifin.fr

Jennifer JULLIA - Relations Presse - 01 56 88 11 19 - jjullia@actifin.fr