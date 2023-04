28/04/2023 - 07:45

Liège (Belgique) – Le conseil d'administration de DMS Imaging (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM), division imagerie de DMS Group et spécialiste français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, annonce la mise à disposition ce jour de son rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le rapport financier annuel 2022 peut être consulté sur le site internet de la société, www.dms-imaging.com, dans la rubrique « Documents financiers » de l'Espace investisseurs.

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Imaging est coté sur le marché Euronext à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

Plus d'informations sur www.dms-imaging.com.

