DMS Imaging (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM), division imagerie de DMS Group et spécialiste français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, est heureux d'annoncer que son partenaire commercial et industriel Fujifilm Healthcare Italie a remporté un appel d'offres pour 96 tables de radiologie télécommandées FDX Visionary-RF Premium fabriquées par DMS Imaging.

Cette commande majeure intervient dans le cadre de l'appel d'offres national lancé par le CONSIP, société publique détenue par le Ministère de l'Economie et des Finances italien.

Ce volume de tables télécommandées représente le contrat le plus important en termes de chiffre d'affaires jamais reçu par DMS Imaging.

L'Europe est le point de départ des accords commerciaux et industriels signés entre Fujifilm Healthcare et DMS Imaging lors du salon RSNA (Radiological Society of North America) fin 2019.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022 les ventes de tables FDX Visionary-RF Premium ont représenté environ 30% de parts de marché des tables de radiologie vendues sur le marché français (source : SNITEM – Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales).

Ce nouveau contrat permet à DMS Imaging et Fujifilm Healthcare de s'imposer également en tant qu'acteurs incontournables en Italie. Les activités dans le reste de l'Europe sont également en croissance régulière.

Depuis 2020, les accords de partenariat en radiologie avec Fujifilm Healthcare ont été étendus aux Etats-Unis et à la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), qui représentent des vecteurs importants de croissance. Des discussions sont en cours pour étendre cette collaboration fructueuse en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Masa Fukumoto, Président de Fujifilm Healthcare Europe, déclare :

« Nous sommes très heureux de notre partenariat avec DMS Imaging et nos récents succès en Europe témoignent de la pertinence de cette collaboration. Fujifilm Healthcare ambitionne de devenir un acteur incontournable sur le marché de l'imagerie médicale et les solutions de DMS Imaging ont toute leur place dans notre portefeuille. Ce succès lors de l'appel d'offres du CONSIP en est une parfaite illustration. »

Samuel Sancerni, Directeur général de DMS Imaging, commente :

« Historiquement la France et l'Italie sont les deux plus grands marchés européens pour les salles de radiologie télécommandées. Grâce notamment à notre collaboration avec Fujifilm Healthcare nous sommes devenus un acteur majeur sur le marché français et ce contrat majeur va nous permettre de prendre une place prépondérante sur le long terme en Italie.

Cette commande représente un montant de l'ordre de 30% de notre activité annuelle d'imagerie médical. Notre nouvelle unité de production et d'assemblage et le recentrage stratégique opéré au cours des derniers mois sur nos activités d'imagerie permettent désormais à DMS Imaging d'accompagner ses partenaires dans leur montée en puissance. Je remercie notre partenaire Fujifilm Healthcare Italie de leur confiance dans le cadre de ce contrat. »

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Imaging est coté sur le marché Euronext à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

Plus d'informations sur www.dms-imaging.com.

