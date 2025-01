Communiqué de la société DMS GROUP du 17/01/2025 - DMS Group : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 31 décembre 2024

17/01/2025 - 08:00



17 janvier 2025 – 08h00 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, publie, conformément aux articles L. 225-73-1 du code de commerce, le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 31 décembre 2024 :

Date Nombre total d'actions Nombre total de droits de vote 31 décembre 2024 20 852 300 Droits de vote théoriques 28 979 520 Droits de vote exerçables 28 156 998



-----------------------------------------------



À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2023, DMS Group a réalisé un Chiffre d'affaires consolidé de 42,2 M€, dont 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

-----------------------------------------------

CONTACTS

Relations Investisseurs : relationinvestisseur@dms-imaging.com

Relations Presse : relationpresse@dms-imaging.com