20 décembre 2024 – 18h00 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce une augmentation de la participation de Verso Capital au sein de DMS Group, via l'exercice d'ajustement des Bons de Souscription d'Actions (BSA), conformément au protocole d'acquisition de Solutions For Tomorrow (SFT) réalisé en octobre 2023.

À l'issue de cette opération, Verso Capital et son coactionnaire détiendront 5 505 397 actions, représentant 26,40 % du capital. Verso Capital confirme ainsi son rôle d'actionnaire de référence aux côtés de l'équipe dirigeante et réitère son plein soutien à l'ambition stratégique de DMS Group.



ACCÉLÉRATION DES SYNERGIES ET AVANCÉE MAJEURE DANS LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE DMS GROUP

Pour rappel, l'acquisition de Solutions For Tomorrow (SFT) s'inscrit pleinement dans le plan stratégique Imaging 2027 de DMS Group. Celui-ci vise à positionner le Groupe comme une medtech européenne indépendante de référence, partenaire des leaders mondiaux et acteur de la consolidation du marché de l'imagerie médicale.

Ce rapprochement permet à DMS Group de disposer d'une offre complète de radiologie mobile, alliant :

Onyx, la solution ultra mobile haut de gamme développée en interne dans le cadre du Projet MC2 utilisant une toute nouvelle technologie de tube à cathode froide (Carbon Nanotube) ;

!M1, la solution motorisée de SFT, conçue pour les grands hôpitaux et le marché nord-américain.

Les synergies industrielles et commerciales avancent de manière solide, avec l'intégration du logiciel ADAM dans le système !M1, renforçant ainsi considérablement l'attractivité de notre offre. Ces progrès ont été soutenus par des avancées commerciales notables en 2024, dont :

Un accord-cadre de 4 ans avec le secteur hospitalier danois ;

Un partenariat stratégique avec deux distributeurs américains globaux Medlink Imaging et JPI Healthcare, un marché clé offrant un très fort potentiel pour la solution !M1.

Enfin, un contrat stratégique d'ampleur, pour la fourniture de mobile !M1 sur l'année 2025, est en cours de finalisation, constituant une étape clé pour notre développement. La divulgation des modalités de ce contrat est soumise à une annonce officielle du Gouvernement. La Société annoncera par voie de Communiqué de Presse les détails, dès lors qu'elle en obtiendra les autorisations.

