Le 11 juin 2024 – 17h45

DMS Group annonce la signature d'un accord stratégique

avec Medlink Imaging pour la vente des solutions

de radiologie M1 aux États-Unis

Montpellier, le 11 juin 2024 - Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 / ALDMS et FR001400IAQ8 / DMSBS), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, annonce la signature d'un accord stratégique avec Medlink Imaging, une filiale de la société coréenne cotée Vieworks.

Ce partenariat stratégique vise à commercialiser les solutions de radiologie mobile M1 de Solutions for Tomorrow sur le marché américain.

Avec plus de 1 200 unités vendues annuellement, le marché américain est le plus dynamique au monde. Cette collaboration marque donc une étape importante pour DMS Group et va lui permettre de renforcer sa présence sur un territoire clé pour les solutions d'imagerie médicale mobiles motorisées.

Rappelons que la signature de ce partenariat intervient quelques semaines seulement après la signature d'un accord cadre pour la fourniture du M1 au Danemark (cf communiqué du 15/05/2024). Ces deux accords témoignent de la pertinence des solutions de radiologie mobile M1 au niveau international, et consolident la capacité de DMS Group à s'imposer comme le leader de ce marché.

Les solutions de radiologie M1 de Solutions for Tomorrow sont reconnues pour leur mobilité et leur efficacité, offrant des performances de pointe au service du patient. Le partenariat conclu avec Medlink Imaging permettra de répondre à la demande croissante de solutions de radiologie mobile haut de gamme aux États-Unis, en tirant le meilleur profit de son expertise technologique et de l'étendue de son réseau de distribution.

Medlink Imaging exposera le M1 au salon AHRA (American Healthcare Radiology Adminsitrators) qui se tiendra en août 2024 à Orlando, et débutera sa commercialisation après l'intégration des capteurs de Vieworks et l'accord de la FDA, probablement dès le 4e trimestre 2024.

Prochains rendez-vous :

18 juillet 2024 : Chiffre d'affaires semestriel 2024 27 septembre 2024 : Résultats semestriels 2024 17 octobre 2024 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2024 16 janvier 2025 : Chiffre d'affaires annuel 2024

À propos de Medlink Imaging

Medlink Imaging est un fournisseur de premier plan de solutions d'imagerie médicale, reconnu pour la qualité et l'innovation de ses produits. Medlink Imaging est en capacité de couvrir commercialement l'ensemble des États américains, garantissant ainsi une distribution et un support optimal pour les solutions de radiologie disponibles dans son portefeuille.

À propos de DMS Group

DMS Group est une société holding, cotée sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

