28/05/2024 - 09:55

Mise à disposition des documents préparatoires

à l'assemble générale mixte du 17 juin 2024

Les actionnaires de Diagnostic Medical Systems Group ( Euronext Growth Paris : FR0012202497 - ALDMS et FR001400IAQ8 - DMSBS) sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, le lundi 17 juin à 10 heures sur 1re convocation, au siège social de la société :

9 avenue du Canal Philippe Lamour

30660 Gallargues le Montueux

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°58 du 13 mai 2024.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R.225-73-1 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de DMS Group, www.dms.com, dans l'Espace actionnaires, rubrique Assemblées générales. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce est mis à disposition par le service juridique de la société et mis en ligne sur le site internet de la société, www.dms.com, dans l'Espace Investisseurs, rubrique Assemblées générales.

A propos de DMS Group

DMS Group est une société holding, cotée sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

Contacts

SEITOSEI-ACTIFIN

Jean-Yves Barbara - Relations Investisseurs - +33 (0)1 56 88 11 13 – jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

Jennifer Jullia – Relations Presse - +33 (0)1 56 88 11 19 - jennifer.jullia@seitosei-actifin.com