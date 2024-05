28/05/2024 - 17:45

1re Notation ESG de DMS Group

Notation globale : 70/100

Niveau de maturité : avancée

Score supérieur au benchmark (57/100) : +13 points

28 mai 2024 – 17h45 - Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 - ALDMS et FR001400IAQ8 - DMSBS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, publie sa première notation ESG.

Pour sa première notation extra-financière par l'agence EthiFinance, DMS Group obtient une note de 70/100, supérieure de 13 points à la moyenne de son univers de référence[1], soit un niveau de « maturité avancée ».

Cette notation se décompose par thématique de la manière suivante :

Environnement : 61/100 (+10 points vs benchmark)

Social : 91/100 (+31 points vs benchmark)

Gouvernance : 61/100 (-1pt vs benchmark)

Parties prenantes externes : 66/100 (+11 points vs benchmark)

DMS Group est engagé dans une politique ESG volontariste et se fixe pour objectif d'atteindre le niveau de « maturité exemplaire » à travers une série d'actions structurantes dont certaines sont déjà en cours de déploiement. Parmi ces mesures, le groupe a décidé de renforcer sa gouvernance en intégrant deux administrateurs indépendants au sein de son Conseil d'administration, et en assurant une représentation féminine de 40%. En 2023, l'entreprise a également mis en place un comité d'Audit chargé notamment des sujets RSE règlementaires. Enfin, une stratégie RSE devrait être formalisée rapidement.

« Je suis particulièrement fier de cette première notation ESG. Pour une entreprise de notre taille, elle témoigne d'un degré de maturité remarquable et nous encourage à poursuivre nos actions afin d'améliorer encore davantage nos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, dans l'intérêt du groupe et de toutes ses parties prenantes. » déclare Samuel Sancerni, PDG de Diagnostic Medical Systems Group.

A propos de DMS Group

DMS Group est une société holding, cotée sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

[1] Critères de benchmark retenus : géographie France, taille de l'entreprise en nombre de collaborateurs (entre 100 et 250) pour le secteur Industrie. Échantillon de notes 2023, fondées sur des données de 2022.