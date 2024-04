18/04/2024 - 17:45

Le 18 avril 2024 – 17h45

Résultats annuels 2023

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024

VISIOCONFERENCE ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

le lundi 22 avril 2024 à 18h

Chiffre d'affaires 2023 en croissance soutenue conforme aux prévisions : 42,2 M€

Consolidation de Solutions For Tomorrow au 4 e trimestre de l'exercice

Marge d'EBITDA ponctuellement affectée par le lancement de la nouvelle table Platinum Neo

Assainissement de la structure bilantielle

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024 : 9,9 M€

Confirmation des objectifs 2027 : 70 M€ de CA associé à un EBITDA de 10 M€

18 avril 2024 – 17h45 - Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 - ALDMS et FR001400IAQ8 - DMSBS), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, publie ses résultats au titre de l'exercice 2023 et le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024.

Progression de l'activité conforme aux prévisions : +20% à 42,2 M€

DMS Group enregistre un chiffre d'affaires annuel de 42,2 M€ au titre de l'exercice 2023, soit une hausse de 20% par rapport à l'exercice 2022[1].

Solutions For Tomorrow, entité acquise début octobre 2023, contribue à hauteur de 1,7 M€ sur le 4e trimestre de l'exercice (activité Radiologie). A périmètre comparable[2], le chiffre d'affaires annuel représente 40,5 M€, soit une croissance organique de 15% conforme aux prévisions, constitué à 42% de ventes directes en marque propre via des distributeurs, et à 58% de ventes indirectes en marque blanche à nos partenaires (Canon, Fujifilm et Carestream Health).

Au cours de l'exercice 2023, l'évolution favorable du mix produit s'est poursuivie en faveur d'une contribution croissante de l'activité Ostéodensitométrie : l'activité Radiologie a progressé de 13% à 33,2 M€, et l'activité Ostéodensitométrie a bondit de 50% à 9,0 M€. L'ostéodensitométrie, structurellement plus contributive à la rentabilité, représente désormais 21% de l'activité totale contre 17% en 2022.

En termes de zones géographiques, le Groupe a conforté ses positions sur le marché européen (63% de l'activité avec un chiffre d'affaires de 26,5 M€ en hausse de 11%) et sur le marché américain (18% de l'activité avec un doublement du chiffre d'affaires à 7,4°M€).

Résultats : impact ponctuel du lancement de la table Platinum nouvelle génération (Platinum Neo) et assainissement total du bilan

Données consolidées[3] non auditées en M€

Normes IFRS 2023 2022 Chiffre d'affaires 42,2 35,3 EBITDA[4] 1,7 2,0 Marge d'EBITDA 4,0% 5,6% Dotation aux Amortissements et Prov. (2,7) (2,3) Résultat Opérationnel Courant (1,0) (0,3) Autres produits et charges opérationnels (1,2) (5,6) Résultat Opérationnel (2,3) (5,9) Résultat financier (7,7) (0,8) Résultat net relatif aux activités maintenues (9,8) (6,6) Résultat net relatif aux activités maintenues (hors impact Aton) * (3,2) (6,6) Résultat des activités abandonnées (Aton) 4,8 (2,3) Résultat net part du groupe (5,0) (8,9)

* Afin de présenter une meilleure vision de notre performance économique, nous présentons le résultat des activités maintenues du Groupe DMS SA, hors impact des ajustements de juste valeur des titres et créances ATON.

DMS Group affiche un EBITDA de 1,7 M€ au titre de l'exercice 2023 (en retrait de 12% par rapport à 2022). Cette baisse de la profitabilité est ponctuelle et s'explique principalement par une période de chevauchement en production de l'ancienne table Platinum et de la nouvelle table Platinum Neo, engendrant une dégradation temporaire de la performance industrielle. La dernière table Platinum (ancienne version) a été expédiée au premier trimestre 2024. Celle-ci n'est désormais plus fabriquée, ouvrant la voie à une optimisation des coûts de production et une montée en puissance des ventes de la nouvelle version en 2024.

Le résultat opérationnel courant ressort à -1 M€ (vs -310 K€ en 2022) dont 1,6 M€ d'amortissement des immobilisations incorporelles, principalement de recherche et développement.

Le résultat opérationnel est de -2,3 M€ (vs -5,9 K€ en 2022) après prise en compte des autres produits et charges opérationnels principalement constitués des frais d'honoraires liés à l'acquisition de Solution For Tomorrow pour 0,8 M€.

Le résultat financier affiche une perte de -7,7 M€ (vs -0,8 M€ en 2022), principalement composée de la charge de dépréciation et ajustement de la juste valeur des actifs Aton au bilan au 31/12/2023 pour un total de 6,7 M€.

Le résultat de l'exercice relatif aux activités maintenues présente une perte de -9,8 M€ au 31 décembre 2023

(vs -6,6 M€ en 2022). Hors impact des dépréciations et ajustements de la juste valeur (6,7 M€) des titres de participation Aton détenus par le Groupe au 31 décembre 2023, le résultat des activités maintenues s'élève à -3 M€.

Le résultat des activités abandonnées (Aton) s'élève à 4,8 M€ principalement constitué d'un gain sur échange de titres Aton pour 1,8 M€, et de la revalorisation des titres de participations à hauteur de 3 M€ à la suite de l'échange de titres Aton du 7 février 2023.

Une situation bilantielle saine et équilibrée

Au 31 décembre 2023, la situation financière de DMS Group est saine et équilibrée avec des capitaux propres de 13,7 M€ et une trésorerie disponible de 4,7 M€.

Les dettes financières (hors dettes locatives IFRS 16) s'élèvent à 15,4 M€, constituées principalement de 9,7 M€ d'emprunts bancaires). L'augmentation de la dette financière en 2023 s'explique par le financement du développement des nouveaux produits, l'augmentation du BFR et le financement des synergies liés à l'acquisition de SFT. La trésorerie du groupe au 31 décembre 2023 s'élève à 4,7 M€, en légère augmentation par rapport au 31 décembre 2022.

Les ajustements de juste valeur d'actifs liés à Aton étant finalisés (juste valeur de titres et comptes courants), DMS Group dispose d'un bilan assainit et de fondations solides. DMS Group pourra ainsi tirer profit dans le futur de toute valorisation éventuelle de sa participation résiduelle au sein de la société Aton.

L'année 2023 aura été marquée également par de forts investissements en recherche et développement à hauteur de 2,2 M€. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du plan DMS Imaging 2027 pour permettre le lancement des nouveaux produits prévus en 2024 et 2025.

Rappel des principaux faits marquants de l'exercice

Lancement de la nouvelle version de la table Platinum

La nouvelle version de la table Platinum a été lancé avec succès en 2023 et a connu une montée en puissance sur le second semestre. Le dernier exemplaire de l'ancienne version Platinum a été expédié au premier trimestre 2024. Cette nouvelle solution apporte plus de valeur à l'offre du groupe DMS. Elle embarque en effet des solutions d'optimisation de la productivité basées sur des fonctionnalités d'Intelligence artificielle avancées, et garantit une très nette amélioration en termes de cybersécurité. Elle contribuera à améliorer la rentabilité du groupe sur ce périmètre.

Acquisition par DMS Group de l'intégralité de la participation de la famille Ansel

DMS Group a acquis en février 2023 l'intégralité de la participation du groupe Ansel au capital de DMS SA (12,89%) contre des actions Aton (anciennement Hybrigenics) détenues par DMS SA (17,00% du capital d'Aton). Au 31 décembre 2023, la participation résiduelle de DMS SA au capital d'Aton s'élève à 17,7%.

Ajustement de la juste valeur des titres Aton (anciennement Hybrigenics) au 31/12/2023

La juste valeur des titres Aton (anciennement Hyrbigenics) a été ajustée et mise à 0 intégralement à la date de clôture afin de refléter le risque de liquidité et les perspectives économiques liées à l'activité du groupe Aton.

Attribution gratuite de bons de souscription d'actions au bénéfice des actionnaires de DMS Group

DMS Group a mis en œuvre en juin 2023 une opération d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de l'ensemble de ses actionnaires, à hauteur d'un (1) BSA par action détenue, avec un prix d'exercice fixé à 2,70 € représentant une prime de 121,3% par rapport au cours de clôture du 6 juin 2023. Ces BSA sont cotés sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN : FR001400IAQ8 et n'entraineront aucune dilution pour ceux qui les exerceront en souscrivant de nouvelles actions DMS Group. Ils contribueront ainsi à donner les moyens au groupe d'accélérer sa croissance. Au 31 décembre 2023, 71.814 BSA ont été exercés.

Acquisition de la société Solutions for Tomorrow

DMS a finalisé l'acquisition de la société Solutions For Tomorrow en octobre 2023 (communiqué du 03/10/2023). Spécialiste de la radiologie mobile motorisée avec une solution haut de gamme, Solutions For Tomorrow est présent dans 35 pays avec un parc installé de plus de 500 équipements. L'entreprise, qui emploie 23 collaborateurs, a réalisé au 4e trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 1,7 M€.

Grâce à cette acquisition, DMS Group dispose d'une solution motorisée à destination des hôpitaux de grande taille et du marché nord-américain. En y associant sa solution dédiée au marché du mobile haut de gamme non motorisé (projet MC2 en cours de développement[5]), le groupe possèdera une offre de radiologie mobile complète. La plateforme ADAM (logiciel propriétaire de DMS Group) qui équipe l'ensemble des solutions du groupe sera également déployée sur la gamme Solutions For Tomorrow. L'opération a pris la forme d'un échange d'actions composé de 2.753.818 actions de DMS SA, dont 789.533 actions de DMS SA détenues en propre et 1.964.285 actions nouvellement émises. La transaction a été réalisée 100 % en actions, sur la base d'un cours de DMS Group à 1,68 €.

A l'issue de la transaction, Verso Capital, qui était actionnaire de Solutions For Tomorrow, détient environ 15% du capital de DMS SA, devenant ainsi le nouvel actionnaire de référence de DMS Group. Verso Capital est un fonds d'investissement nordique de premier plan doté d'une solide expertise dans le domaine de la santé. Il accompagne désormais l'équipe de direction et soutient pleinement l'ambition de DMS Group sur le long terme : consolider le secteur de l'imagerie médicale en Europe.

Faits marquants post-clôture de l'exercice

Interception d'une cyberattaque – solidité des infrastructures et des procédures

DMS Group a annoncé avoir été la cible d'une cyberattaque de type ransomware le 2 février 2024. Les équipes informatiques de la société ont été immédiatement mobilisées pour circonscrire la situation. Aucune donnée de santé ne se trouvait sur les serveurs piratés et aucun équipement installé par la société chez ses clients n'a été impacté. Les systèmes internes ont fait l'objet d'une restauration complète et l'activité a pu reprendre progressivement en fin de semaine suivante. Cette cyberattaque a démontré la très bonne résilience numérique de DMS Group, néanmoins les opérations ont été impactées pendant quatre semaines, induisant des retards de livraison sur le premier trimestre.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024

DMS Group enregistre un chiffre d'affaires de 9,9 M€ au titre du 1er trimestre de l'exercice en cours, stable par rapport à l'exercice précédent et conforme à sa feuille de route. L'activité de ces trois premiers mois a été ralentie par la cyberattaque mais ce retard sera rattrapé sur l'année.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires du 1er trimestre 9,9 10,1 -2% dont Radiologie 7,3 7,7 -6% dont Ostéodensitométrie 2,6 2,4 +9%

L'ostéodensitométrie, structurellement plus contributive à la rentabilité, représente désormais 27% de l'activité totale contre 24% au premier trimestre 2023.

Perspectives 2024 : poursuite de la croissance et priorité à l'appréciation de la rentabilité

Après un exercice 2023 qui a permis de renforcer l'organisation opérationnelle du groupe et d'élargir la proposition de valeur, DMS Group dispose désormais de plusieurs leviers pour atteindre ses objectifs de croissance rentable à horizon 2027 :

Une offre à la pointe de l'innovation avec le déploiement de sa nouvelle table de radiologie Platinum et la rationalisation des coûts de production associés : cette table est proposée à l'ensemble du réseau de distribution de DMS (Hors Europe) sous le nom Platinum Flex, et une version spécialement conçue pour Canon Medical Systems Europe (la Xavion) est commercialisée sur toute l'Europe.

: cette table est proposée à l'ensemble du réseau de distribution de DMS (Hors Europe) sous le nom Platinum Flex, et une version spécialement conçue pour Canon Medical Systems Europe (la Xavion) est commercialisée sur toute l'Europe. L'extension de l'accord de distribution en marque blanche avec Fujifilm Healthcare : cet accord porte sur la commercialisation de l'ensemble des solutions du Groupe DMS (Ostéodensitométrie et Radiologie) en Amérique centrale et en Amérique du Sud, avec des premières commandes enregistrées dès la fin du 1 er trimestre.

: cet accord porte sur la commercialisation de l'ensemble des solutions du Groupe DMS (Ostéodensitométrie et Radiologie) en Amérique centrale et en Amérique du Sud, avec des premières commandes enregistrées dès la fin du 1 trimestre. La mise en œuvre des synergies avec Solutions For Tomorrow, à la fois commerciales, industrielles et opérationnelles : la réalisation de ces synergies est planifiée pour une période de 18 mois avec des premiers effets positifs forts attendus dès le 2 nd semestre 2024. L'intégration de la plateforme logicielle Adam AI permet de proposer beaucoup plus largement cette solution, tout d'abord auprès des distributeurs historiques et clients en marque blanche, mais aussi auprès de nouveaux distributeurs identifiés sur le marché américain qui constitue le plus gros marché mondial pour ce type de produit, avec plus de 1.200 unités vendues par an.

la réalisation de ces synergies est planifiée pour une période de 18 mois avec des premiers effets positifs forts attendus dès le 2 semestre 2024. L'intégration de la plateforme logicielle Adam AI permet de proposer beaucoup plus largement cette solution, tout d'abord auprès des distributeurs historiques et clients en marque blanche, mais aussi auprès de nouveaux distributeurs identifiés sur le marché américain qui constitue le plus gros marché mondial pour ce type de produit, avec plus de 1.200 unités vendues par an. Le lancement d'Onyx, un équipement mobile de radiologie basé sur une toute nouvelle technologie de Carbon Nano Tube (CNT) : cet équipement rentrera en certification au 2 e trimestre 2024 et autorisera davantage de mobilité et de flexibilité, tout en offrant une qualité d'image nettement supérieure aux technologies concurrentes. Onyx viendra compléter la gamme de Solutions for Tomorrow permettant à DMS de devenir un acteur incontournable du marché de l'imagerie mobile.

: cet équipement rentrera en certification au 2 trimestre 2024 et autorisera davantage de mobilité et de flexibilité, tout en offrant une qualité d'image nettement supérieure aux technologies concurrentes. Onyx viendra compléter la gamme de Solutions for Tomorrow permettant à DMS de devenir un acteur incontournable du marché de l'imagerie mobile. Et enfin le déploiement d'Adam multiplateforme (ADAM AI): cette nouvelle version de la suite logicielle de DMS Group intègre des fonctions avancées d'intelligence artificielle (IA) et améliore la valeur ajoutée des produits du groupe.

Forts de ces atouts, DMS Group confirme ses objectifs récemment relevés dans le cadre de son plan stratégique #Imaging 2027 : 70 M€ de chiffre d'affaires, associé à une marge d'EBITDA de 10 M€ à horizon 2027.

En 2024, DMS Group se fixe pour objectif une augmentation significative de sa marge brute de 2 à 3 % et la mise en œuvre de projets structurants pour renforcer la profitabilité du groupe tout en maintenant une croissance de l'activité.

Le plan #Imaging 2027 est prévu de se dérouler en 2 phases :

Une première phase d'investissements qui a débuté en novembre 2022 et s'achèvera mi-2025. A cette date, DMS Group sera en mesure de proposer une gamme complète d'imagerie digitale de projection à ses distributeurs, mais surtout à ses partenaires OEM pour lesquels DMS Group deviendra un potentiel One stop shop pour ce type d'imagerie qui représente la majorité des actes de radiologie dans le monde. Une phase de réduction des coûts et d'optimisation de la structure qui commence dès maintenant et viendra soutenir la hausse de la rentabilité en complément des lancements de produits en phase finale de développement.

Prochains rendez-vous :

18 juillet 2024 : Chiffre d'affaires semestriel 2024 27 septembre 2024 : Résultats semestriels 2024 17 octobre 2024 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2024 16 janvier 2025 : Chiffre d'affaires annuel 2024

A propos de DMS Group

DMS Group est une société holding, cotée sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

[1] 2022 retraité : hors Aton (anciennement Hybrigenics). Consécutivement à la cession de 17,00% du capital d'Aton (anciennement Hybrigenics) par DMS Group en février 2023 (communiqué du 08/02/2023), DMS Group ne détient plus qu'une participation minoritaire dans cette société. Aton (anciennement Hybrigenics) n'est donc plus consolidé dans les comptes depuis le 01/01/2023

[2] A périmètre comparable : hors Aton (anciennement Hybrigenics) et hors Solutions for Tomorrow

[3] Aton (anciennement Hybrigenics) n'est plus consolidé dans les comptes depuis le 01/01/2023. Au 31/12/2023, la participation de DMS Group dans le capital d'Aton est de 17,7%.

[4] L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant diminué des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

[5] Programme financé par le gouvernement français dans le cadre du Plan de Relance et du Programme d'investissements d'avenir (PIA)