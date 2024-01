22/01/2024 - 17:45

Communiqué de presse

Gallargues-le-Montueux, le 22 janvier 2024 – 17h45

DMS Group annonce sa participation à la première édition du Retail Day le 7 février 2024

DMS Group, acteur majeur de l'industrie française de la radiologie numérique coté sur Euronext Growth (ALDMS), a le plaisir d'annoncer sa participation à la première édition du Retail Day, organisé conjointement par EuroLand Corporate et Bourse Direct. Au cours de cet événement, 11 dirigeants d'entreprises, dont Samuel SANCERNI, Président-directeur général de DMS Group, seront interviewés par Marc Fiorentino, Président d'EuroLand Corporate, et répondront aux questions posées par les investisseurs. Ils partageront leur vision et leur analyse du marché actuel.

A propos de DMS Group

DMS Group est une société holding, cotée sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

