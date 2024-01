18/01/2024 - 17:45

Le 18 janvier 2024 – 17h45

Chiffre d'affaires annuel 2023 : +20% à 42,2 M€

Croissance à périmètre comparable soutenue conforme aux prévisions :

+15% à 40,5 M€

Consolidation de Solutions For Tomorrow au 4 e trimestre

Forte progression de l'activité Ostéodensitométrie dans le mix produit

Confirmation du nouvel objectif dans le cadre du plan #Imaging2027 :

70 M€ de chiffre d'affaires associé à un EBITDA de 10 M€

18 janvier 2024 – 17h45 - Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 - ALDMS et FR001400IAQ8 - DMSBS), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, publie son chiffre d'affaires annuel consolidé 2023.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS 2023 2022

retraité[1] Variation Croissance organique[2] Chiffre d'affaires du 1er trimestre 10,1 8,7 +16% +16% Chiffre d'affaires du 2e trimestre 10,7 9,5 +12% +13% Chiffre d'affaires du 3e trimestre 8,9 7,3 +22% +22% Chiffre d'affaires du 4e trimestre 12,5 9,8 +28% +10% Total Chiffre d'affaires annuel 42,2 35,3 +20% +15% dont Radiologie 33,2 29,3 +13% +8% dont Ostéodensitométrie 9,0 6,0 +50% +50%

Progression de l'activité : +20% à 42,2 M€, dont 40,5 M€ de CA organique conforme aux prévisions

DMS Group enregistre un chiffre d'affaires annuel de 42,2 M€ au titre de l'exercice 2023, soit une hausse de 20% par rapport à l'exercice 20221.

Solutions For Tomorrow, entité acquise début octobre 2023[3], contribue à hauteur de 1,7 M€ sur le 4e trimestre de l'exercice (activité Radiologie).

A périmètre comparable2, le chiffre d'affaires annuel représente 40,5 M€, soit une croissance organique soutenue de 15%, conforme aux prévisions. Il est constitué à 42% de ventes directes en marque propre via des distributeurs, et à 58% de ventes indirectes en marque blanche pour des acteurs mondiaux.

Au cours de l'exercice 2023, l'évolution favorable du mix produit s'est poursuivie en faveur d'une contribution croissante de l'activité Ostéodensitométrie : l'activité Radiologie progresse de 13% à 33,2 M€ (intégrant un 4e trimestre en progression de 20% à 9,9 M€), et l'activité Ostéodensitométrie bondit de 50% à 9,0 M€ (dont une progression de +69% sur le 4e trimestre, à 2,6 M€). Grâce à cette forte progression, l'ostéodensitométrie, structurellement plus contributive à la rentabilité, concentre 21% de l'activité totale de l'année contre 17% l'an passé.

En termes de zones géographiques, le Groupe a conforté ses positions, notamment sur :

le marché européen qui totalise plus de 63% de l'activité totale avec un chiffre d'affaires de 26,5 M€, en hausse de 11%, et sur

le marché américain avec un doublement de l'activité à 7,4°M€ ; ce marché représentant désormais près de 18% de l'activité totale.

Perspectives 2024 : poursuite d'une croissance dynamique, enrichissement de l'offre et mise en œuvre des synergies avec Solutions For Tomorrow3 dans le cadre du plan #Imaging 2027

En 2024, DMS Group s'appuiera sur son réseau mondial de distributeurs, ses relations historiques avec les leaders de l'imagerie médicale et l'enrichissement de son offre pour poursuivre sa trajectoire de croissance rentable.

Les dernières avancées commerciales contribueront à cette dynamique, avec notamment :

Le lancement de la nouvelle table de radiologie pour Canon Medical Systems Europe, La Xavion : après l'installation d'une première salle au 3 e trimestre 2023. Canon présentera la table à l'European Congress of Radiology (ECR 2024 début mars) qui correspondra au véritable lancement commercial sur toute l'Europe.

: après l'installation d'une première salle au 3 trimestre 2023. Canon présentera la table à l'European Congress of Radiology (ECR 2024 début mars) qui correspondra au véritable lancement commercial sur toute l'Europe. L'extension de l'accord de distribution en marque blanche avec Fujifilm Healthcare : après avoir étendu ces accords à l'Afrique et au Moyen-Orient en 2022, Fujifilm Healthcare Americas a lancé la commercialisation de l'ensemble des solutions du Groupe DMS (Ostéodensitométrie et Radiologie en Amérique centrale et en Amérique du Sud à compter du 4e trimestre 2023. Les premières commandes seront enregistrées dès la fin du 1er trimestre, permettant d'anticiper une nouvelle hausse de la contribution du continent américain à l'activité totale. Le marché devrait rester très dynamique en France ou les ventes Fujifilm représentent 25 % du marché, et en Italie ou il reste 56 tables à livrer dans le cadre de l'appel d'offres du CONSIP (service central des achats de l'État).

Par ailleurs, DMS Group mettra en œuvre progressivement de fortes synergies commerciales, industrielles et opérationnelles avec Solutions For Tomorrow3. L'intégration de cette société suédoise spécialisée dans les équipements radiologiques mobiles renforce l'offre de solutions proposées par le groupe et s'inscrit pleinement dans sa stratégie de croissance externe visant à créer un champion européen du secteur. Pour mémoire, Solutions For Tomorrow possède une base installée de plus de 500 équipements répartis dans 35 pays, principalement en Europe. A terme, ces équipements seront également proposés en marque blanche.

En complément, DMS Group prépare le lancement d'un équipement mobile de radiologie basé sur une toute nouvelle technologie de Carbon Nano Tube (CNT) qui rentrera en certification au 2e trimestre 2024. Cette nouvelle technologie autorisera davantage de mobilité et de flexibilité, tout en offrant une qualité d'image nettement supérieure aux technologies concurrentes.

Enfin, DMS Group lancera à l'ECR (European Congress of Radiologie) Adam multiplateforme, une nouvelle version de sa suite logicielle propriétaire qui sera progressivement intégrée sur toute la gamme d'équipements commercialisés par le groupe et qui intégrera des fonctions avancées d'intelligence artificielle (IA).

A l'aune de ces éléments, DMS Group a récemment relevé ses objectifs dans le cadre de son plan stratégique #Imaging 2027. Le groupe vise désormais 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, associé à une marge d'EBITDA de 10 M€ à horizon 2027.

Prochains rendez-vous :

18 avril 2024 : Résultats annuels 2023 et Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 18 juillet 2024 : Chiffre d'affaires semestriel 2024 27 septembre 2024 : Résultats semestriels 2024 17 octobre 2024 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2024 16 janvier 2025 : Chiffre d'affaires annuel 2024

[1] 2022 retraité : hors Aton (anciennement Hybrigenics). Consécutivement à la cession de 17,00% du capital d'Aton (anciennement Hybrigenics) par DMS Group en février 2023 (communiqué du 08/02/2023), DMS Group ne détient plus qu'une participation minoritaire dans cette société. Aton (anciennement Hybrigenics) n'est donc plus consolidé dans les comptes depuis le 01/01/2023.

[2] A périmètre comparable : hors Aton (anciennement Hybrigenics) et hors Solutions for Tomorrow

3 Communiqué du 03.10.2023 sur https://www.dms.com/espace-investisseurs/